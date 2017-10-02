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Ekonomi

Goldman Sachs'ın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 10

Kurum, Türkiye'de Ekim ayı enflasyonunun %11.5 ile zirve yapmasını, ardından hafif gerilemesini bekliyor

02 Ekim 2017 14:40

Goldman Sachs tarafından 29 Eylül'de yapılan açıklamada Ekim ayında enflasyonun Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına paralel olarak %11.5'e yükselerek zirve yapacağı, yıl sonunda ise %10'e çekilmesinin beklendiği belirtildi.

Bloomberg'ün haberine göre, Goldman'ın enflasyon beklentilerindeki artış ve talep tarafının güçlü kalmasıyla enflasyon 2018 yılında da yüksek kalacak. Yine kuruma göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2018'in ilk çeyreğinde sıkı duruşunu sürdürecek. 

Bu arada eylül ayı enflasyon verisi de yarın saat 10:00'da açıklanacak. Ağustosta %10.68 olarak gerçekleşen yıllık rakamın eylül'de %11.10'a yükselmesi bekleniyor. 

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