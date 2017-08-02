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Dünya

Goldman Sachs'ın ekonomik araştırma raporundan: Türkiye düşüşte

Goldman Sachs'ın Salı günü yayınlanan ekonomik araştırma raporunda CEEMEA ekonomileri değerlendirildi

goldman, sachs, ekonomi, Türkiye, Rusya

02 Ağustos 2017 15:50

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs'ın salı günü  yayınlanan ekonomik araştırma raporunda Merkez ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesi ve Türkiye'nin ekonomik faaliyet verilerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) göstergelerinin Rusya dışında tüm bölgede düşüş kaydettiğine dikkat çekilen raporda, Güney Afrika'daki sert düşüşe (46.7'den 42.9'a düşerek yedi yılın en düşük seviyesine geriledi) işaret edildi. Türkiye PMI'sının 54.7'den 53.6'ya düştüğü belirtilirken, Rusya verisinin 50.3'ten 52.7'ye yükseldiği ifade edildi.

Goldman Sachs'ın Cari Faaliyet Endeksi'ne (CAI) göre Rusya, Türkiye ve İsrail'in puanları yükselirken, Güney Afrika'nın puanında gerileme oldu. Rapora göre Temmuz ayında en güçlü yükselişi Rusya kaydederken (yıllıklandırılmış olarak yüzde 1.9'dan yüzde 3.1'e), yükselişi sırasıyla İsrail (yüzde 3.6'dan yüzde 4.4'e) ve Türkiye (yüzde 8.0'dan yüzde 8.6'ya) takip etti.

Raporda Rusya, Türkiye, Güney Afrika ve İsrail'de, başlıca reel Döviz kurundaki değişikliklerin etkisiyle, finansal koşullarda geçtiğimiz ay 20 baz puanlık bir gevşeme olduğu belirtildi.

 

 

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