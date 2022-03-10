Goldman Sachs Rusya’dan çıkan ilk ABD’li banka oldu

Goldman Sachs Rusya’dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası oldu.

Goldman Sachs Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rusya’daki faaliyetlerini sonlandıracağını açıklayan ilk Wall Street Bankası oldu. Goldman, konu hakkında e-mail yoluyla açıklama yaparak Rusya’dan çıkacağını duyurdu. Şirket bu ay başında Moskova’daki çalışanlarını Dubai’ye kaydırmaya başlamıştı.

BloombergHT'nin haberine göre Citigroup da dün ülkedeki faaliyetlerini değerlendirdiğini belirtmişti. Banka, Rusya’da faaliyet gösteren en büyük ABD’li banka konumunda.