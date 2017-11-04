T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Goldman Sachs enflasyonun kasımda zirve yapmasını bekliyor

Goldman Sachs beklentilerini paylaştı

04 Kasım 2017 16:08

Goldman Sachs beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından beklentilerini paylaştı. Türkiye'de Ekim'de tüketici fiyatlarının yıllık %11.9 olarak kendi beklentilerini de aştığını belirten Goldman Sachs, asıl sürprizin ise çekirdek enflasyonun %11.8'e çıkması olduğunu dile getirdi. 

Kurum konuya ilişkin olarak "Enflasyonun kasım ayında yıllık %12.2 ile zirve yapmasını, Aralık ayında ise baz etkisiyle düşmesini bekliyoruz. Ancak yıl sonu için %10 olan enflasyon beklentimizde yukarı yönlü riskler var" değerlendirmesini yaptı. 


Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs Döviz kuru mevcut seviyelerde kaldıkça enflasyonun ancak 2018 yılının ilk çeyrek sonunda tek haneye düşme ihtimali olduğunu belirtti. 

Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ve 2018'de faiz oranlarını bu seivyelerde tutmasını bekleyen Goldman Sachs "Ancak piyasaların Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşma için 'siyasi alanı' olup olmadığını sorgulamaya başlama riski var" yorumunda bulundu. 

Dün (3 Kasım 2017) açıklanan veri, yıllık enflasyonun 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyonun da 2004 Ocak'tan beri en yüksek seyiyeye çıktığını göstermişti. 

ETİKETLER

ekonomienflasyondolarkurpiyasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24