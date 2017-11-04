Goldman Sachs enflasyonun kasımda zirve yapmasını bekliyor

Goldman Sachs beklentiyi aşan enflasyon verisinin ardından beklentilerini paylaştı. Türkiye'de Ekim'de tüketici fiyatlarının yıllık %11.9 olarak kendi beklentilerini de aştığını belirten Goldman Sachs, asıl sürprizin ise çekirdek enflasyonun %11.8'e çıkması olduğunu dile getirdi.

Kurum konuya ilişkin olarak "Enflasyonun kasım ayında yıllık %12.2 ile zirve yapmasını, Aralık ayında ise baz etkisiyle düşmesini bekliyoruz. Ancak yıl sonu için %10 olan enflasyon beklentimizde yukarı yönlü riskler var" değerlendirmesini yaptı.



Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs Döviz kuru mevcut seviyelerde kaldıkça enflasyonun ancak 2018 yılının ilk çeyrek sonunda tek haneye düşme ihtimali olduğunu belirtti.



Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar ve 2018'de faiz oranlarını bu seivyelerde tutmasını bekleyen Goldman Sachs "Ancak piyasaların Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşma için 'siyasi alanı' olup olmadığını sorgulamaya başlama riski var" yorumunda bulundu.



Dün (3 Kasım 2017) açıklanan veri, yıllık enflasyonun 9 yılın zirvesine, çekirdek enflasyonun da 2004 Ocak'tan beri en yüksek seyiyeye çıktığını göstermişti.