Goldman Sachs 2022 altın tahminini açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2022 altın fiyatları tahminini güncelleyerek, ons altının fiyatını 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara çıkardığını açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Amerika Merkez Bankasının mart ayında faizleri yükselteceğine ilişkin sinyaller vermesinin ardından, Goldman Sachs ons altın tahminini revize etti. 2022 sonunda ons altının 12 aylık ortalamasının 2 bin dolar olarak öngören banka, yeni tahminini 2 bin 150 dolar olarak bildirdi.

"Altın iyi performans gösterecek"

Goldman Sachs stratejistleri tarafından yapılan açıklamada, yükselen enflasyon ve yavaş büyümeyle birlikte altına yatırım talebi artacağı için iyi bir performans göstereceği söylendi.