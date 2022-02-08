Goldman Sachs 2022 altın tahminini açıkladı

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2022 altın fiyatları tahminini güncelleyerek, ons altının fiyatını 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara çıkardığını açıkladı.
Geçtiğimiz haftalarda Amerika Merkez Bankasının mart ayında faizleri yükselteceğine ilişkin sinyaller vermesinin ardından, Goldman Sachs ons altın tahminini revize etti. 2022 sonunda ons altının 12 aylık ortalamasının 2 bin dolar olarak öngören banka, yeni tahminini 2 bin 150 dolar olarak bildirdi.
"Altın iyi performans gösterecek"
Goldman Sachs stratejistleri tarafından yapılan açıklamada, yükselen enflasyon ve yavaş büyümeyle birlikte altına yatırım talebi artacağı için iyi bir performans göstereceği söylendi.
Bloomberg HT'de yer alan haberde, 2021 yılında altının yüksek enflasyona karşı yeterince koruma sağlamadığını belirten stratejistler, bunun büyük oranda enflasyonun geçici olarak düşünülmesinden kaynaklandığını belirtti.
Altının jeopolitik risklere karşı da etkili bir koruma olduğuna değinen stratejistler, bu durumun ABD ekonomisine etkisi olmadığı sürece korumanın daha zayıf olabileceğini dile getirdi.
Altının risk iştahının düşük olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını söyleyen stratejistler, Bitcoin’in ise risk iştahının yüksek olduğu zamanlarda enflasyona karşı koruma sağladığını ifade etti.
Goldman Sachs tarafından yapılan açıklamada, “Büyümedeki yavaşlamadan kaynaklanan risklere karşı portföylerini korumaya almak isteyen yatırımcılar için altında uzun pozisyon almak şu anki makroekonomik ortamda en etkili yol” denildi.