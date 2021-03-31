Goldman Sachs'dan Bitcoin hamlesi

Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre; banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

Goldman Sachs’ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich’in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.

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