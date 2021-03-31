T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Goldman Sachs'dan Bitcoin hamlesi

31 Mart 2021 17:00

Goldman Sachs, Bitcoin ve diğer dijital varlıklar için ilk yatırım aracını müşterilerine sunmaya yakın olduğunu belirtti.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre;  banka ikinci çeyrekte gelişen varlıklar sınıfında yatırım hizmetleri sunarken, Bitcoin ve diğer dijital varlıklarında içerisinde olduğu kapsamlı bir varlık spektrumunda da müşterilerine hizmet vermeyi planlıyor.

Goldman Sachs’ın özel varlık yönetimi bölümünde dijital varlıklar küresel genel müdürü olarak göreve getirilen Mary Rich’in terfi notunu gören CNBC, Goldman ve Morgan Stanley gibi bankaların müşterilerinin yakın zamanda yeni gelişmeye başlayan varlık sınıflarına erişimi olacağı anlamına geldiğini belirtti.

TIKLAYIN -  Bitcoin toparlanıyor, 58 bin doların üzerine çıktı

Goldman Sachsbitcoinkripto para
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24