Goldman altın fiyat tahminini yükseltti

Goldman Sachs Group Inc. Ameriken Merkez Bankası Fed'in önümüzdeki bir yıl için faiz artırımına ilişkin beklentilerini geri çekmesinin ardından altın fiyatı tahminlerini yükseltirken, metale yönelik beklentilerinde aşağı yönü korudu.

Aralarında Jeffrey Currie ve Max Layton'ın da bulunduğu analistler, bankanın üç, altı ve 12 aylık altın fiyat tahminlerini sırasıyla 1,200 dolar, 1,180 dolar ve 1,150 dolara yükselttiğini kaydetti. Önceki tahminler, 1,100 dolar, 1,050 dolar ve 1,000 dolar seviyelerindeydi. Altın şimdilerde ons başına 1,270 dolar civarında işlem görüyor. Bu revizyon, Goldman ekonomistlerinin önümüzde 12 aylık dönemde Fed'in faiz artırımı beklentisini 100 baz puandan 50 baz puana indirmesinin ardından geldi.

Goldman analistleri, "Altın fiyatlamasına dair yukarı yönlü riskler bu noktadan itibaren göreceli olarak sınırlı kalırken, altın fiyatlarını ılımlı hale getirecek bir dizi katalizör görüyoruz. Bunlar arasında daha şahin bir Fed be nihayetinde ABD para politikasının diğerlerinden farklılaşması ve buna bağlı olarak doların önümüzde 3 ila 12 aylık dönemde değer kazanması yer alıyor" dedi. Goldman, Fed'in bir sonraki faiz artırımının muhtemelen Eylül ayında olacağını, ancak Temmuz'da da olma ihtimali bulunduğunu kaydetti.

Altın bu yıl, küresel ekonomiye yönelik risklerle birlikte Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve Avrupa ve Japonya'da borç verme faizinin negatif bölgeye inmesi ile birlikte yüzde 20 değer kazandı ve geçen hafta 1,300 dolar seviyesine dayandı. Altın destekli exchange traded fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Araşık 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde.