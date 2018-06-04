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Spor

Golden State Warriors yine kazandı

İSTANBUL,(DHA) NBA final serisi 2'nci maçında Golden State Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı 122-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi

04 Haziran 2018 12:38

İSTANBUL,(DHA)

NBA final serisi 2\'nci maçında Golden State Warriors, Oracle Arena\'da ağırladığı Cleveland Cavaliers\'ı 122-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0\'a getirdi. 
Golden State Warriors, ilk periyodu 32-28, maçın ilk devresini ise 59-46 üstünlükle kapadı. 3\'üncü çeyreğe iyi bir başlangıç yapan Cleveland Cavaliers, Stephen Curry\'i savunmakta zorlandı. Son periyotta da Curry iyi oyununu sürdürdü ve takımına galibiyeti getiren isimlerin başında geldi. Final serisi 2\'nci maçında Cleveland Cavaliers\'ı 122-103 mağlup eden Golden State Warriors seride 2-0 öne geçti.
Golden State Warriors\'ta Stephen Curry, 33 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistlik performans sergilerken, Cleveland Cavaliers\'ın yıldız oyuncusu LeBron James, 29 sayı, 9 ribaunt, 13 asistlik performansla double-double yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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