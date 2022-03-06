Golden State Warriors potasına 56 sayı bırakan Lebron James tarihe geçti

Los Angeles Lakers'ta 37 yaşındaki Lebron James, Golden State Warriors karşısında 56 sayı attı. Michael Jordan, Jamal Crawford ve Kobe Bryant'la beraber 37 yaşından sonra 50 sayı atabilen 4. kişi oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) geceye 6 karşılaşmayla devam edildi.

Los Angeles Lakers, LeBron James'in 56 sayı attığı maçta Golden State Warriors'ı 124-116 yendi. Lakers, 4 maç sonra kazandı, Warriors peş peşe 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ev sahibi Lakers'ın 37 yaşındaki yıldız oyuncusu James 56 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. James, Michael Jordan, Jamal Crawford ve Kobe Bryant'ın ardından 37 yaşından sonra 50 sayılık performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, konferansın 2. basamağındaki Philadelphia 76ers'ı 99-82 mağlup etti. 76ers'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ev sahibi Heat'i galibiyete, 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Tyler Herro ve 21 sayı, 5 asist üreten Jimmy Butler taşıdı. Yalnızca bir dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, skora katkı yapamadı.

Sonuçlar:

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 114-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 123-117

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 99-82

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 135-121

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-96

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-116