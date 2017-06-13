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Spor

Golden State Warriors, Beyaz Saray'a çıkmayacak!

Warriors oyuncuları, ırkçı söylemleriyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek amacıyla Washington'a ziyarette bulunmama kararı aldı

13 Haziran 2017 20:30

Cleveland Cavaliers’ı 4-1 mağlup ederek NBA’de mutlu sona ulaşan Golden State Warriors, günlerdir süren 'Beyaz Saray' tartışmasına son verdi. Trendbasket'ten Barış Cevahir'in haberine göre, Warriors oyuncuları ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek amacıyla Beyaz Saray'a ziyarette bulunmayacak.

Donald Trump, ABD’de seçim günlerinden bu yana ırkçı söylemleriyle özellikle NBA başta olmak üzere çeşitli spor dallarından birçok sporcudan ciddi tepkiler toplarken Warriors, şampiyonluğun hemen ardından bu konuyla bir kez daha gündeme geldi. Washington’a gitmeme kararının, takımın ortak kararı olduğu da açıklandı.

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