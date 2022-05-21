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Spor

Golden State Warriors, Batı finalinde seriyi 2-0 yaptı

Mavericks'te Luka Doncic 42 sayısı mağlubiyete engel olamadı

Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle oynadı

21 Mayıs 2022 09:56

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks'i 126-117 yenen Golden State Warriors, seriyi 2-0'a getirdi.

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Normal sezonda Batı Konferansı'nı üçüncü sırada tamamlayan Warriors ile dördüncü bitiren Mavericks, Chase Center'da karşılaştı. Warriors, bir ara 19 sayı geriye düştüğü mücadeleden galip ayrılmayı başardı.

Ev sahibi ekip Warriors'ta Stephen Curry 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Jordan Poole 23 sayı, 5 asist, Kevon Looney 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Mavericks'te Luka Doncic 42 sayı, 5 ribaunt, 8 asist, Jalen Brunson 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

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