"Golden State Katili"ne müebbet hapis cezası verildi

1976-1986 yılları arasında kadar 13 kişiyi öldüren ve onlarca kadına tecavüz eden, "Golden State Katili" olarak anılan eski polis memuru Joseph James DeAngelo, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dün Sacramento'da gerçekleştirilen duruşmada DeAngelo'nun öldürdüğü insanların ailelerinin konuşmalarının ardından hakim, savcıların müebbet hapis cezası talebini kabul etti. Karara göre DeAngelo tutukluluğunun hiçbir bölümünde şartlı tahliyeden faydalanamayacak.

Duruşma, "Golden State Katili"nin kurbanlarının ailelerinin duruşmaya sosyal mesafeye uygun bir şekilde katılabilmesi için bir balo salonunda gerçekleştirildi.

DeAngelo, kendisine konuşma hakkı verilince tekerlekli sandalyesinden kalkarak öldürdüğü insanların ailelerine, "Hepinizin açıklamalarını dinledim. Canını yaktığım herkesten özür dilerim" dedi.

Savcılar, DeAngelo'nun özrünün içten olmadığını savundu ve hakime "Golden State Katili"nin hücresinde temizlik yaparken görüntülerini gösterip tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olmadığını söyledi.

"Golden State Katili"nin kim olduğu uzun süre bulunamamıştı.Detektifler, seri katilin kimliğini kamuya açık genbilim sitelerini kullanarak bulmuştu. DeAngelo, 24 Nisan 2018'de gözaltına alındı.

DeAngelo, Haziran ayında savcılarla yaptığı anlaşma kapsamında idam cezası istenmemesine karşı 13 kişiyi öldürdüğünü ve 13 insanı kaçırdığını itiraf etti. DeAngelo kısa süre sonra onlarca kadına cinsel saldırı uyguladığını da kabul etti.