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Gölde elektroşoklu balık avlayan 2 kişiye 9 bin 300 lira ceza

KONYA,(DHA)- KONYA'da Beyşehir Gölü'nde elektroşok cihazıyla balık avlarken yakalanan 2 kişiye 4 bin 650'şer liradan 9 bin 300 lira para cezası uygulandı

23 Eylül 2017 18:12

KONYA,(DHA)- KONYA\'da Beyşehir Gölü\'nde elektroşok cihazıyla balık avlarken yakalanan 2 kişiye 4 bin 650\'şer liradan 9 bin 300 lira para cezası uygulandı.  
Beyşehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü\'nde elektroşok cihazıyla balık avlayan kişiler olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile birlikte çalışma başlatan ekip, gölün Karadiken Mevkii kıyısında insansız hava aracı ile sazlık alanda çalışma yapıp, tekneyle balık avlayan 2 kişinin yerini tespit etti. Botla, tekneye ulaşan ekipler, teknede yaptığı aramada yasak olmasına rağmen avda kullanıldığı belirlenen 1 adet elektroşok cihazı, 2 akü, 1 kepçe ve akü bağlantı kablosu ele geçirdi. Av malzemeleriyle beraber teknede elektro şok yöntemiyle avlandığı tespit edilen 5 sazan, 3 sudak balığını da bulup el koyan ve canlı olduğu belirlenen 3\'ünü ise göl sularına bırakan ekip, İ.G. ile M.Ç.\'ye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle kişi başı 4 bin 650 lira olmak üzere toplamda 9 bin 300 liralık ceza uyguladı. 

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