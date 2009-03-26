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Ekonomi

Gold: Stoklar indirim sayesinde erir

Gold Teknoloji, bilgisayar ve bilişim sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ciddi bir hareket yaratacağına inanıyor.

26 Mart 2009 02:00

Gold Teknoloji Hipermarketleri Pazarlama Direktörü Dilek Özen, bilgisayar ve bilişim sektöründe KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ciddi bir hareket yaratacağına inandıklarını bildirdi.

Özen, krizin etkilerinin hissedilmeye başlamasından bu yana ciroda yüzde 30'a yakın bir düşüş yaşadıklarını belirtti.

Firmaların, kriz dönemini kapsayan yaklaşık 6 aydır alımlarda ve ellerindeki eski teknolojileri yenilemede çekimser kaldıklarını ifade eden Özen, bilgisayar, bilişim ve büro makinelerinden alınan yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e indirilmesiyle oluşacak düşüşün ciddi bir oran olduğunu bildirdi.

Bu oran açıklanmadan önce firma olarak yüzde 20 indirim kampanyası uyguladıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Bunu da eklediğimizde toplam indirim oranı yüzde 30'a çıkıyor. Bu indirimin ciddi bir hareket yaratacağına inanıyoruz. Genel olarak KDV indirimi, müşteri talebini yüzde 40'a varan oranlarda artıracaktır. Birçok firmanın elinde ciddi stok bulunuyordu. Bu stok indirim sayesinde erir. Bilgisayar ile birlikte özellikle büro makineleri satışlarında ciddi bir artış bekliyoruz."

Özen, yapılan indirimin otomobilde olduğu gibi bilişim sektörü için de sıçrama yapacağını belirterek, "Bu indirimin bu dönemde yapılıyor olması çok doğru. Daha önce yapılıyor olsaydı, özel sektörün krize karşı gösterdiği performansı düşecekti. İndirimin bu dönemde yapılıyor olması artık yavaş yavaş performansı düşmeye başlayan özel sektör için de yaz aylarını da kapsayacak yeterli satış geliri sağlayacaktır" dedi.

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