Gölcük'te Türk Metal işçilerinden protesto

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde oluşan anlaşmazlık sonrası protestoda bulundu.

Türk Metal Sendikası\'na üye işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Gölcük Anıtpark Meydanı\'nda protestoda bulundu. İşçiler, \'Direne direne kazanacağız\', \'Baskılar bizi yıldıramaz\', \'Türk Metal nerede biz oradayız\' ve \'MESS şaşırma, sabrımızı taşırma\' sloganları attı. İşçilere seslenen Türk Metal Sendikası Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Şener, \"Artık bıçağın eti kestiği ve kemiğe dayandığı yerdeyiz. Artık yolların bittiği, meydanların ısındığı süreçteyiz. Çalıştık, canımızı dişimize taktık. İş yerini evimiz, tezgahımızı yatağımız bildik. Artık hakkımızı söke söke alacağımız yerdeyiz. Ürettik, kazandırdık. Şimdi sıra bize geldi. Artık biz de kazanmak istiyoruz. Alın terimizin karşılığını, çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkını istiyoruz. MESS\'le yürütülen grup toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, şu an itibarıyla geldiğimiz nokta sözün bittiği yerdir. Evet, sözün bittiği, ama aynı zamanda eylemin başladığı yerdir. Bundan böyle sesimizi, çığlığımızı iş yerlerimizden başlayarak mümkün olan her yerde duyuracağız. Bu güne kadar kendimizi, toplu sözleşme masasında ifade ettik. Bundan sonra yollarda, meydanlarda da ifade edeceğiz\" dedi.

Mücadelelerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyleyen Şener, \"MESS\'i bir kez daha uyarıyoruz. Taleplerimizi ve teklif ettiğiniz ucube zam oranına tepkimizi sakın hafife almayın. Size uzattığımız eli havada ve karşılıksız bırakmayın. Türk Metal Sendikası ve temsil ettiği üyeleri, ülkemizin huzurunu ve istikrarını, iş yerindeki çalışma barışını her zaman göz önünde tutmuş, bugüne kadar ülkemiz ve iş yerlerimiz için her türlü fedakarlığı yapmıştır. Ancak geldiğimiz bu aşamada, bizler için yeni bir sürecin de kapıları aralanmıştır. Herkes aklını başına toplasın. Yasal mevzuata göre arabulucu raporu sendikamıza iletilmeden grev kararı ile grev uygulama kararı alınamaz. Ancak sendikamız arabulucu raporunu aldığı anda, gerek grev kararını gerekse uygulama kararını zaman geçirmeden alacaktır. Eylemse eylem, grevse grev. Sonunda zafer mutlaka bizim olacak\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI