-Gölcük'te otobüs ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı KOCAELİ (A.A) - 12.11.2011 - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Mustafa Aydoğan'ın kullandığı 01 ARU 86 plakalı yolcu otobüsü ile Birol Parlak yönetimindeki 16 FM 081 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, minibüs sürücüsü Parlak ile araçtaki Recep Güney, Hamit Özkan, Nursel Aydın, Enver Ay, Müjdat Özdemir ve Muhammet Baykal yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Parlak, Recep Güney ve Hamit Özkan itfaiye ekiplerince kurtarılarak, diğer yaralılarla birlikte Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolcu otobüsünün sürücüsü Aydoğan'ın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.