Gölcük'te HDP'lilere saldırı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, seçim çalışması yapan HDP'lilere saldırı düzenlendi. Kalçası kırılan HDP İl Başkanı Şahabettin Işık'ın yanı sıra 4 partili daha aldıkları darbelerle yaralandı.



Gölcük Değirmendere Meydanı'nda stant açıp broşür dağıtan HDP'lilere bir grup "Değirmendere size mezar olacak, hepinizi öldüreceğiz" diyerek saldırdı. HDP'liler aldıkları darbelerle yaralanırken; saldırıda bulunanlar partinin standını da dağıttı.

Yaralanan HDP İl Başkanı Şahabettin Işık, partililer Emrah Durmuş, Baran Dönmez, Evin Işık ve Bülent Uyguner ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kalabalığı dağıtarak olay yerinden uzaklaştırdı. Olayda yaralanan İl Başkanı Işık'ın kalça kemiğinin kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.

"Açık bir şekilde provokasyondur"

Olay sonrasında hastaneye gelen eski HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Bugünkü olay açık bir şekilde provokasyondur. Parti yetkilerimiz halkla görüşmeye, ziyaret etmeye başladığı sırada, sayıları 40-50'yi bulan kişi çok açık bir şekilde saldırmış. İl Başkanımızın şu an kalça kemiği kırık. Diğer arkadaşlarımızın tedavisi sürüyor" dedi.