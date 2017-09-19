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Gölcük'te elektrik akımına kapılan 1 kişi öldü

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde evinin çatı katı balkonunu kapatmak için iple bağladıkları demir profili çeken iki kişi elektrik akımına kapıldı

19 Eylül 2017 22:28

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Gölcük İlçesi\'nde evinin çatı katı balkonunu kapatmak için iple bağladıkları demir profili çeken iki kişi elektrik akımına kapıldı. Ev sahibi Erkan Aksan yaşamını yitirirken, arkadaşı Cengiz Çelik yaralandı.
Olay Atatürk Mahallesi, Harman Tarla Caddesi, Martı Apartmanı’nda meydana geldi. Erkan Aksan kendisine ait olan dubleks dairenin çatı katında Cengiz Çelik ile birlikte balkonu kapatmak için üst kata dışarıdan profil boruları iple bağlayıp, eve çekmek istedi. Demir profili içeri almaya çalıştıkları sırada elektrik teline temas etmesi sonucu, Aksan ve Çelik elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Cengiz Çelik\'i ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne götürürken, durumu ağır olan Erkan Aksan ise 30 dakikaya yakın kalp masajı yapılmasına rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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