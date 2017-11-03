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Gölcük'te aranan 4 kişi yakalandı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, polisin operasyonu ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı

03 Kasım 2017 15:08

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, polisin operasyonu ile çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., İ.K. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Polisin bir başka operasyonunda ise silahla yaralama suçundan aranan F.T.\'nin peşine düşüldü. Yaşanan kovalamanın ardından F.T. Başiskele\'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.U., İ.K., M.G. ve F.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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