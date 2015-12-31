Gölcük'te 40 araç birbirine girdi, 16 kişi yeni yılı hastanede karşılayacak

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi’nde buzlanma sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 40 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 16 kişi tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre kaza saat 17.45 sıralarında, Gölcük Değirmendere Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Buzlanma nedeniyle araçların kayması sonucu ard arda kazalar meydana geldi. Yalova istikametinde yaşanan kazalar nedeniyle 40 araç birbirine çarparken yol ulaşıma kapandı.

Yol savaş alanına dönerken polis ekipleri kazaya müdahalede ederek ambulans istedi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilerek yaralılara müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri ise yaralıları araçlardan çıkardı. Yaralanan 16 kişi kaldırıldıkları Gölcük Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yalova istikameti ulaşıma kapanırken, trafik ekipleri, ambulans ve kurtarma ekiplerinin çalışması için İzmit istikameti de ulaşıma kapatıldı. Yolun ulaşıma açılabilmesi için kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesi ve kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı kazada 40 aracın birbirine çarptığını belirterek, "Yoldaki buzlanma nedeniyle 40 araç birbirine girdi. Bu araçlar içerisinde TIR, otobüs, otomobil ve kamyonetler bulunuyor. Yaralanan 16 kişi Gölcük Devlet Hastanesi’ne sevk edildi" dedi.