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Yaşam

Gölcük'te 15 yaşındaki kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 9 kişi tutuklandı!

Emniyet, "Mastika Aysel" lakabıyla tanınan 15 yaşındaki bir kız çocuğunun çok sayıda kişi tarafından tecavüze uğradığı ihbarı üzerine çalışma başlattı

10 Nisan 2013 12:09

Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde, 13 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi Ö.Y. ile ilişkiye girdiği iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. İfadelerinin ardından şüphelilerden 10’u dün akşam adliyeye sevk edildi, aralarında 1 astsubayın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Gölcük’ün Dumlupınar İlköğretim Okulu öğrencisi 13 yaşındaki Ö.Y. arkadaşlarıyla konuşurken, erkeklerin kendisiyle ilişkiye girdiğini azından kaçırdı. Bu durum kısa sürede yayılınca, iddialara göre bazı erkek öğrenciler de şantaj yaparak Ö.Y. ile ilişkiye girdi.
 
Yaklaşık bir ay önce durumu öğrenen Ö.Y.’nin öğretmenleri, eşinden boşanan ve İzmit’te masaj salonlarında çalışırken geçen yıl kızıyla birlikte Gölcük’e taşınan annesi A. ile konuştu. Annesi A. da kızı Ö.Y. ile konuştuktan sonra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
 

29 gözaltı, 9 tutuklama

 
Savcının talimatıyla polis tarafından gizlice soruşturma başlatıldı. Ö.Y.’nin verdiği ifadelerin ardından tüm deliller toplandı ve operasyon için dün düğmeye basıldı. Aralarında ilçenin tanınmış ailelerinin çocuklarının da bulunduğu 29 kişi, küçük yaştaki Ö.Y. ile cinsel ilişkiye girmek ve ’şantaj’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.
 
Gölcük Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan sanıklardan 19’u serbest bırakılırken, aralarında bir astsubayın da bulunduğu 9 şüpheli dün akşam saatlerinde Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilen 10 şüpheliden A.E.T., İ.K., U.N.K., Ç.U., E.D., S.A., Ş.T. ve astsubay olduğu belirlenen U.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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