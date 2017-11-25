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Gölcükspor - Kırıkhanspor: 2-1

Gölcükspor - Kırıkhanspor: 2-1 Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(KOCAELİ), (DHA) STAT: Gölcük Şehir HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Hakan Eygü (xx), Erdem Altaş (xx) GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan (xx), Yunus (xxx), Bahattin (xx) (Dk

25 Kasım 2017 19:23

Gölcükspor - Kırıkhanspor: 2-1

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(KOCAELİ), (DHA)

STAT: Gölcük Şehir
HAKEMLER: Volkan Cindemir (xx), Hakan Eygü (xx), Erdem Altaş (xx)
GÖLCÜKSPOR: Sercan (xx) - Furkan (xx), Yunus (xxx), Bahattin (xx) (Dk.72 Ahmet Özer xx), Sedat (xxx), Ahmet (xx)(Dk.56 Ömer Faruk xx), Oktay (xx), Cenk (xx)(Dk.56 Berke xx), Selim (xx), Devrim (xx), Onur (xxx)
KIRIKHANSPOR: Mustafa (xx) - Okan (xx), Mustafa Acar (xx), Hasan (xxx), Ahmet (xxx), Semih xxx (Dk.71 Mustafa Sevim xx), Mehmet Akif (xx), Egecan (x) (Dk.62 Taylan xx), Doğancan (xx), Mertcan (xx) (Dk.90 Oğuzhan), Yusuf (xx)
GOL: Dk. 59 Sedat, Dk. 84 Oktay (Gölcükspor),  / Dk. 62 Semih (Kırıkhanspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Selim (Gölcükspor), Dk.90 Hasan (Kırıkhanspor)
SARI KART: Selim, Furkan (Gölcükspor), Egecan, Mehmet Akif, Mustafa, Mertcan (Kırıkhanspor)

TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Kırıkhanspor\'u 2-1 yendi.

13\'üncü dakikada kullanılan serbest atışta Sedat\'ın pasında Cenk Cengiz\'in sert şutu yandan auta gitti.
22\'nci dakikada Sedat\'ın kullandığı frikik atışı barajdan döndü.
31\'inci dakikada Bahattin\'in ceza sahası yayı üzerinden çektiği şut az farkla auta gitti.
İlk yarı 0-0\'lık skorla sona erdi.
59\'uncu dakikada serbest atışı kullanan Sedat topu ağlara gönderdi: 1-0.
62\'nci dakikada sol kanattan gelişen atakta Semih topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
84\'üncü dakikada ceza sahasına giren Oktay topu ağlarla buluşturdu: 2-1.
90\'ıncı dakikada sahada futbolcular arasında yaşanan tartışmada hakem Gölcükspor\'dan Selim ile Kırıkhanspor\'dan Hasan\'a kırmızı kart gösterdi.
Karşılaşma Gölcükspor\'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
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