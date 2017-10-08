Gölcükspor - Darıca Gençlerbirliği: 0-1

Soner GÜLEZER / GÖLCÜK (KOCAELİ), (DHA)
STAT: Şehir
HAKEMLER: Önder Turgay Demirdak (xx), Barış Sun (xx), Muratcan Ilgaz (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx) - Yunus (xx), Ömer Faruk (xx) (Dk. 82 Bahattin), Sedat (xx), Ahmet (xx) (Dk. 68 Yolcu x), Berke (xx), Selim (xx), Onur (xx), Emre (xx), Cihan (xx) (Dk. 68 Cenk x), Devrim (xx)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx) - Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (x)(Dk. 36 Bünyamin x), Cafercan (xx), Aziz (xx)(Dk. 86 Alperen), Ömer (xx), Mehmet (xx), Doğancan (xx) (Dk. 90 Kerem), Hayrullah (xx), Halil (xx)
GOL: Dk. 54 (KK) Devrim
SARI KART: Emre, Onur, Berke, Yolcu, Sedat (Gölcükspor), Doğancan, Hayrullah, Emrullah, Alper, Mehmet, Ömer (Darıca Gençlerbirliği)
TFF 3\'üncü Lig 2\'nci Grup\'ta mücadele eden Gölcükspor sahasında Darıca Gençlerbirliği\'ne 1-0 yenildi.
8\'inci dakikada serbet vuruşu kullanan Sedat\'ın şutunu kaleci kornere çeldi.
21\'inci dakikada Sedat\'ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
24\'üncü dakikada Selim\'in uzaktan şutu Gökhan\'da kaldı.
26\'ncı dakikada serbest vuruşu kullanan Cafercan\'ın şutunda kaleci gole izin vermedi.
36\'ncı dakikada Halil\'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla dışarı çıktı.
43\'üncü dakikada Cafercan\'ın uzaktan çektiği şutta kaleci İlyas topu zorlukla çeldi.
54\'üncü dakikada Darıca Gençlerbirliği\'nin atağında yaşanan karambolde Devrim ceza sahası içinde topu kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
Darıca Gençlerbirliği karşılaşmayı 1-0 kazandı.
FOTOĞRAFLI