Gölcük Tabiat Parkı'nın ihalesini, 'Avrasya' feribotunu kaçıran kişinin kardeşi kazandı

Bolu'nun merkez ilçesinde bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nın 22 yıllık kiralanmasına yönelik ihalenin sonuçları belli oldu. İhaleyi 1996 yılında "Avrasya Feribotu'nu kaçıran ve 2001'de Swiss Otele baskın gerçekleştiren Muhammet Tokcan'ın kardeşi Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira ile kazandı.

İhaleyi alan firma günübirlik piknik yapılabildiği Gölcük doğa parkı konaklamaya açmış olacak. İhalenin iptal edilmemesi halinde, halen vatandaşların sadece günübirlik piknik yapabildiği Gölcük doğa parkı pikniğe kapatılacak ve sadece parasını ödeyip tesislerde kalabilecek gelir düzeyine sahip olanlar için konaklamaya açılmış olacak. İhaleyi kazanan firma milli parka butik otel olarak hizmet verecek 19 odalı bir dağ köşkü ile 25 adet dağ evi (bungalov) yapacak. İhale kapsamında Gölcük'e 3.1 kilometrelik teleferik kuracak olan firma, 1.5 kilometre uzunluğunda da yamaç kızağı yapacak. Ayrıca halen bir otelin işlettiği gölün kenarındaki Göl Gazinosu da bir yıl içerisinde firmaya devredilecek. Firma, konaklama tesislerini 2040 yılına kadar, yani 22 yıl boyunca işletip para kazanacak.

Muhammet Tokcan'ın kardeşi

DHA'nın haberine göre; Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı’nın ihalesini 22 yıllığına aylık 116 bin lira teklif veren Düzceli iş adamı Kurtuluş Tokcan, ‘Avrasya’ feribotunu arkadaşlarıyla birlikte kaçıran Muhammet Tokcan’ın kardeşi.

16 ay içerisinde tamamlanacak

İhale şartnamesine göre bungalovlar ve dağ köşkünün inşaatı 16 ay içerisinde tamamlanacak. Firma, inşaat tamamlandıktan sonra ilk 5 yıl boyunca belediyeye her ay 10 bin lira kira ve hasılattan yüzde 1 pay ödeyecek.