Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da çam ormanlarının arasında karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı\'nın, drone ile havadan çekilen görüntüleri, doğal güzelliği gözler önüne serdi. Soğuk havaya karşın tabiat parkı, ziyaretçilerin akınına uğradı.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, özellikle hafta sonlarında tatilcilerin akınına uğruyor. Ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkarıyor. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkının havadan drone ile çekilen görüntüleri görenleri hayran bırakıyor. Çevresi çam ormanlarıyla çevrili Gölcük\'te değişik açılardan havadan çekilen görüntüler eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.

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