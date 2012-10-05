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Gölcük Donanma Komutanlığı'nda hareketlilik

Akçakale saldırısının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tezkerenin de geçmesiyle tüm dünya gözünü Türkiye'ye çevirirken, Türk donanmasının Akdeniz'deki gemi sayısını arttırdığı öğrenildi

05 Ekim 2012 17:01

 

Türkiye ile Suriye arasında özellikle Akçakale saldırısının ardından zirveye tırmanan gerginlik nedeniyle Silahlı Kuvvetleri'ndeki alarm durumu sürerken donanmada da büyük hareketlilik göze çarpıyor.
 
hürriyet.comçtr'de yer alan habere göre; Donanma Komutanlığı'nın ana üssü olan Gölcük Deniz Üssü'nde bulunan fırkateyn ve diğer gemiler "Savaş yükü" olarak adlandırılan cephane ve diğer tüm ikmallerini yaparak görev bölgelerine gidiyor. 
 
Donanma Komutanlığı'nın ana üssü olan Gölcük Deniz Üssa'nde de son birkaç gündür yaşanan hareketliliğin bugün daha da arttığı gözlendi. Bir kısmı bakım onarım, bir kısmı da görev değişimi nedeniyle Gölcük deniz Üssü'nde bulunan fırkateyn ve denizaltılar başta olmak üzere gemiler sürekli ikmal yapıyor.
 
Gemiler "savaş yükü" olarak adlandırılan ve en az 50 gün yetecek  cephane ve gıda ikmalini yaptıktan sonra, helikopterli olarak görev bölgelerine hareket ediyor. Bilindiği gibi Deniz kuvvetlerimizin Gölcük'teki ana üssünün yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de de birçok üssü bulunuyor.

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