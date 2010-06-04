'Gölbaşı krokisi' İbrahim Şahin'in el ürünü değil

T24 - Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca hazırlanan raporda, Gölbaşı'ndaki mühimmatın çıkarıldığı kazı alanının krokisi, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç ile ilgili tedhiş planının eski Özel Harekat Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin'in el ürünü olmadığı belirtildi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı üzerine, İbrahim Şahin'den ele geçirildiği iddia edilen belgelerin sanığın eli ürünü olup olmadığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Belge İnceleme Şubesince incelendi.





Hazırlanan bilirkişi raporunda, İbrahim Şahin'in Kadıköy'deki evinden ele geçirildiği iddia edilen, Gölbaşı'ndaki mühimmatın çıkarıldığı kazı bölgesinin krokisi, Balkız, Mutafyan ve Genç'in adının geçtiği tedhiş planının da aralarında bulunduğu 32 sayfalık belgenin incelendiği belirtildi.





Raporda, ''Sayfalarda iki aynı tersim özelliği gösteren yazılarla mukayese edilen belgelerdeki yazılar arasında tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler, yukarıda sayılan tanı unsurları bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla aynı el ürünü olmadıkları'' ifadesine yer verildi.





Raporda ayrıca, içerisinde bazı emniyet ve askeri görevlilerin isimleri ve kimlik bilgilerinin yer aldığı S-1 yapılanma listesinin ise uygunluk ve benzerlikler saptandığından Şahin'in eli ürünü olduğu kaydedildi.