'Gol yemeden kazanmak avantaj'



Sahasında UEFA Kupası 1. tur maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'i 1-0 yenmeyi başaran Beşiktaş'ta teknik direktör Ertuğrul Sağlam, gol yemeden kazanmanın bir avantaj olduğunu ve iyi hazırlanıp turu geçeceklerini söyledi.





Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Metalist Kharkiv ile oynadıkları UEFA Kupası 1. tur ilk maçını gol yemeden kazanmalarının, kendilerine ikinci maç öncesi bir avantaj sağladığını söyledi.



Ertuğrul Sağlam, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok koşan, mücadele eden iyi bir ekiple oynadıklarını ifade ederek, ''Zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu karşılaşmalarda ilk maçınızı kendi sahanızda oynuyorsanız, gol yemeden galip gelmelisiniz. Bugün tek golde kaldık. Daha fazla goller de atabilirdik, rakip de atabilirdi. Gol yemeden kazanmak bizim için avantaj. Onlar, sahalarında gol atmak ve kazanmak zorundalar, bu da işimizi kolaylaştırabilir. İkinci maçta bizi zor bir atmosfer ve güçlü bir takım bekliyor. İyi hazırlanıp turu geçmek istiyoruz'' dedi.





Taraftarların takımlarına elinden geldiğince destek olduğunu ifade eden Sağlam, ''Tribünlerin dolmasını bekliyorduk. İnşallah gruptaki maçlarda doldururlar'' şeklinde konuştu.



Sistemi değiştirip bugün çift forvet sahaya sürdüğünün hatırlatılması üzerine Sağlam, ''Maçına göre sistemi değiştirebiliriz diye söylemiştim. Bizim ülkemizde, oyun içinde rakamlara takılıp kalma saplantımız var. Her oyuncumuzdan, takım atağa çıktığı zaman destek vermelerini istiyoruz. Günümüz futbolunun, rakamlara bağlı kalmadan, yeri geldiği zaman sağ bekin bile hücuma destek verebileceği bir anlayış içinde olduğuna inanıyorum'' diye konuştu.



Markevych: Beşiktaş iyi takım



Metalist Kharkiv Teknik Direktörü Myron Markevych, bu akşam iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, ''Beşiktaş burada 1-0 kazandı. Futbol öyle bir olaydır ki iyi oynarsınız, ama gol atamazsınız. Burada bize gol attılar, ama biz gücümüzü evimize sakladık. İkinci maçta gücümüzü ortaya koyacağız'' diye konuştu.



Engin: Orada da kazanırız



Beşiktaş Futbol Takımı Genel Menajeri Sinan Engin, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımı karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin, tur için yeterli olacağını söyledi.



Engin, maç sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu belirerek, ''1-0 yeterli sonuç. Orada da kazanırız'' dedi.



Üst düzey bir takımı yendiklerini vurgulayan Sinan Engin, ''Hem bizim, hem onların pozisyonu oldu. İkinci maç zor geçecek, ama kazanıp, turu geçeceğimize inanıyorum. İlk maçta avantajlı bir skor elde ettik. Ayrıca zamana ihtiyacımız var. Futbolcularımız yüzde yüz hazır değil'' diye konuştu.



Sivok: Turu geçeceğiz



Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Sivok da zor bir maç yaptıklarını ifade ederek, karşılaşmayla ilgili görüşlerini ''Umarım 1-0 bize yeter. Kaliteli ve tecrübeli bir takımız. Turu geçeceğimize inanıyorum'' diye açıkladı.



Sivok, son dakikalarda savunmaya çekilmeleriyle ilgili bir soruyu ''Psikolojik olarak geriye yaslandık. Skoru korumaya çalıştık. Bugün geriye yaslandığımız gibi savunma yaparsak, ikinci maçta da başarılı oluruz'' şeklinde yanıtladı.



Holosko: Kenarda otururum



Melatist Kharkiv karşısında takımının tek golünü atan Holosko da gol atmaktan ve takımının kazanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Maçın ilk yarısında iyi oynamadığını ve bulduğu gol pozisyonlarını değerlendiremediğini dile getiren Slovak futbolcu, ''Pozisyon olarak nerede oynamak istersin?'' sorusuna, ''Antrenör nerede ihtiyaç duyarsa, orada oynarım'' yanıtını verirken, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle yedek kalmayı kabullenip kabullenmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine ''Tabii ki durumu kabullenmem zor olur. Antrenmanlarda ve maçlarda elimden geleni yapıyorum, ama kontenjan nedeniyle oturmam gerekirse, kenarda otururum'' dedi.

