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Spor

"Gol yediğimde Volkan şöyle, Volkan böyle diyecekler"

Kaleci Volkan, Gençlerbirliği karşılaşmasının kalecilerin istediği türden bir maç olduğunu söyledi

20 Aralık 2016 11:55

Gençlerbirliği'ni 3-0'la geçen Fenerbahçe'de maçın kahramanı olan Volkan Demirel, "Yarın bir gol yediğimde belki yine 'Volkan şöyle, Volkan böyle' diyecekler. Alıştım ben bunlara" diye konuştu.

Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Gençlerbirliği'ni mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel maç sonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel şunları söyledi: "İyi oynamadık ama neticesinde kazanmak önemli. 3-0 kazanmasını bildik. Puan kaybetseydik çok geride kalacaktık. Stres vardı. "Puan kaybetsek, çok geride kalacaktık. Bunun da stresi vardı üzerimizde. Oyun dersen, kötü oyun; ama kazandık mı, kazandık.

Biz daha önce 11 puan gerilerden gelip şampiyon olduk. Bu değirmenin altından daha çok sular akar. Bir kalecinin istediği gibi maç. Yarın bir gol yediğimde belki yine, 'Volkan şöyle, Volkan böyle...' Alıştım ben bunlara"

Öte yandan maçın adamı seçilen Volkan Demirel, "Maçın yıldızı demeyelim de, pozisyon geldiği takdirde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz diyelim." ifadelerini kullandı.

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Volkan DemirelFenerbahçeGençlerbirliği

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