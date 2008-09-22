Gol yağmuru duasıyla gelen 6 gol

İlk iki haftada aldığı sonuçlarla La Liga’ya hiç de alışık olmadığı bir şekilde başlayan Barcelona, haftaiçinde Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçı kazanarak, kötü gidişe dur demişti. Katalan ekibi haftasonu da ligin yeni temsilcilerinden Sporting Gijon’u gol yağmuruna tutarak kötü günlere sünger çekmesini bildi.



La Liga'ya önce deplasmandaki Numancia mağlubiyeti, sonra da evinde Racing Santander beraberliğiyle başlayan Barcelona, sonunda kendine gelmişe benziyor. La Liga'nın üçüncü haftasında lig sonuncusu Sporting Gijon'a konuk olan Barca, oynadığı futbolla izleyenleri bir kaç sene önceye götürdü.



Maça sezonun ilk galibiyetini almak için çıkan Katalan ekibi, 27. dakikada Xavi ve 33'te Eto'o ile bulduğu gollerle bir anda 2-0 öne geçti. Barcelona, yakaladığı diğer pozisyonları gole çeviremeyince ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.



İkinci yarıya da hızını kaybetmeden başlayan konuk takım, 49'da Keita'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Barca'nın bu golünün hemen ardından Maldonado skoru 3-1'e getirdi. Bu golün arından yine temposunu sürdüren Guardiola'nın ekibi, 70'te Iniesta ile farkı yeniden üçe çıkardı.



Maçın son bölümünde sazı eline alan Messi, son beş dakikaya sığdırdı iki golle maçın skorunu 6-1 olarak ilan etti.



Bu maçla birlikte ilk galibiyetini alan Barcelona puanını 4'e çıkarırken; dokuzuncu sıraya yükseldi. Sporting Gijon'sa sıfır puanla son sıradaki yerinde saydı.

