Gol makinesi Mehmet



Ligin flaş takımlarından Sivasspor'da geride kalan 9 maçta atılan 16 golün 8'ini milli futbolcu Mehmet Yıldız kaydetti. Attığı gollerle takımının başarısında büyük rol oynayan Mehmet, gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.



Geçen sezon ki başarı grafiğini bu sezonun ilk 9 haftasında da sürdüren Sivasspor'da, takım kaptanı Mehmet Yıldız sergilediği performansla dikkati çekiyor.



9. hafta sonunda, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek topladığı 18 puanla ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'u zirveye taşıyan isimlerin başında milli futbolcusu Mehmet Yıldız geliyor.



Güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti, mücadeleci futboluyla dikkat çeken ve forvet hattında teknik direktör Bülent Uygun'un vazgeçemediği isim olan Mehmet Yıldız, attığı gollerin yanı sıra rakip savunmalara uyguladığı presle de takımının başarısında büyük rol oynuyor.





GOL KRALLIĞI YARIŞINDA İLK SIRADA





Sivasspor'un gol yollarındaki en önemli silahı olan 27 yaşındaki Mehmet, gol krallığı yarışında da ilk sırada yer alıyor.



Milan Baros, Daniel Güiza, Semih Şentürk, Gökhan Ünal, Bobo, Nobre gibi birçok yıldız ismi gol krallığı yarışında geride bırakan Mehmet, teknik heyetten, yönetimden ve taraftarlardan alkış alıyor.



Spor kamuoyunun ve futbol otoritelerinin de takdirini kazanan, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in de son dönemlerde (A) Milli Takım Kadrosu'na aldığı Mehmet Yıldız, ortaya koyduğu performansla birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.





MEHMET'İN BU SEZON Kİ KARNESİ





Geçen sezon forma giydiği 33 maçta 14 gole imza atan Mehmet, bu sezon ise oynadığı 9 maçta 8 kez gol sevinci yaşadı.



Kocaelispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü ve Beşiktaş maçlarında 1'er kez fileleri havalandıran Mehmet, Denizlispor karşısında da 2'si penaltıdan olmak üzere 3 gole imza attı.



Takımının geride kalan 9 maçta attığı 16 golün 8'ini kaydeden Mehmet, golleri ve sergilediği performansla Sivasspor için ne kadar önemli bir isim olduğunu ortaya koyuyor.



Bu sezon 9 maçın 9'unda da ilk on birde forma giyen ve 790 dakika sahada kalan Mehmet, takımın en istikrarlı isimlerinin başında geliyor.