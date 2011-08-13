Gol kralı Tanju'ya TOKİ'den altın gol

T24 - Eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın İstanbul Ataşehir'in merkezinde spor kompleksi yapmak üzere yap-işlet-devret formülüyle 30 yıllığına 'ihalesiz-bedelsiz' aldığı 7.6 dönüm arazi geri alındı.









Akşam Gazetesi'nde Ercan Sarıkaya imzasıyla yeralan haber şöyle; Altaın ayakkabı sahibi eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'a altın gol belediyeden ve TOKİ'den geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Ataşehir'de gökdelenler arasında spor tesisi yapılmak üzere Çolak'a tahsis ettiği 7 bin 760 metrekarelik arazi, ruhsatı iptal edilerek Milli Eğitim'e tahsis edildi.



İstanbul'un gözde merkezlerinden Ataşehir'de Hazine arazisi olan iki parsel birleştirilip tek tapu haline getirildi. Bir kısmı sosyal, diğer kısmı ise kültürel alan olarak gözüken ve Maliye Hazinesi'ne ait olan arsa, önce Bayındırlık Bakanlığı'na devredildi. Bayındırlık Bakanlığı arsayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne tahsis etti. Gençlik Spor İl Müdürlüğü de araziyi ihalesiz-bedelsiz Tanju Çolak Spor Okulu'na 30 yıllığına tahsis etti. Resmi kurum alanı olarak görünen arazi imar planı değiştirilerek spor tesis alanına çevrildi.

İlk çalım TOKİ'den



Kaymakamlığın geçici bir binada hizmet verdiği, polis, maliye gibi devlet kurumlarının binasının olmadığı Ataşehir'de çok değerli bir arazinin İstanbul Tanju Çolak Spor Okulu'na 30 yıllığına bedelsiz ve ihalesiz tahsis edilmesi yoğun tartışmalar yarattı. Bunun üzerine TOKİ, Danıştay'a başvurarak tahsisin ve planların iptalini istedi. Danıştay araziyle ilgili kısa sürede karar verdi ve işlemin yürütmesini durdurdu. Ruhsatlar iptal oldu. Böylece Çolak ilk çalımı TOKİ'den yedi.

Fen lisesi yapılacak



TOKİ, Ataşehir Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi üzerine bu kez arazinin planlarının değiştirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne başvurdu. TOKİ talebinde araziye Fen Lisesi yapılacağını bu nedenle de plan tadilatı yapılarak arazinin Orta Öğretim Tesisi alanına alınmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de talep doğrultusunda Çolak'a tahsis edilen araziyi oybirliğiyle spor ve sosyal tesis alanından çıkartarak orta öğretim alanına aldı. Böylece araziye spor tesisi yapmanın imkanı kalmadı. Şimdi bu araziye fen lisesi yapılacak.

'Bu tesis için evimi sattım'



Tartışmanın yaşandığı süreçte tesis için evini sattığını dile getiren Tanju Çolak; 'Ben bir kulüp başkanıyım, kendi kurduğum kulübün. Lisanslı bin 200 sporcum var. 10 branşta müsabakalara katılıyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden spor tesisi kurup gençler yetiştirmek, spora hizmet etmek için bana yer göstermelerini istedim. Bana burayı gösterdiler. 250 bin TL'ye evimi satarak burada yatırıma başladık. Bittiğinde 10 milyon TL harcanmış olacak. 30 yıl işleteceğim ve bu süre sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne geçecek' demişti.



