'Gol Holosko'nun'



Eskişehirspor karşısında Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Nobre, gol pasını veren Holosko'ya övgüler yağdırdı.





Beşiktaş'ın, Eskişehirspor karşısında 2. golünü atan oyuncusu Nobre, kendisinin yalnızca gol vuruşunu yaptığını, golün genelinin Holosko'ya ait olduğunu söyledi.



Nobre, maçta kazanmanın önemli olduğunu belirterek, ''Rakiplerimizin puan yitirdiği haftada maçtan galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Attığım gol sonrasında sahada Holosko'yu kutladım. Ben yalnızca gol vuruşunu yaptım, golün geneli kendisine aitti'' dedi.



Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerini açıklayan Nobre, ''Derbiler her zaman zor olur, takımımızın kalitesinin farkındayız. Zor bir maç olacak bizim için. Çıkıp her zamanki oyunumuzu oynayacağız'' diye konuştu.



Nobre, kendisinin gol atmayı sürdüreceğini de dile getirerek, sezon sonunda kaç golü olduğuna bakacağını bildirdi.



Golün pasını veren Holosko ise gol öncesinde Tello'dan mükemmel bir pas aldığını ifade ederek, ''Önüm boştu ve kaleciyle karşı kaşıya kaldım. O anda 2. golü atmaya ihtiyacımız vardı. Baktım Nobre geliyordu, ona çıkarmayı düşündüm ve gol oldu. O anda kaleciyle karşı karşıya gelince vurmayı düşündüm ama Nobre'nin geldiğini görünce garanti gole gittim. Tek başıma gitseydim kaleye de vururdum'' dedi.

