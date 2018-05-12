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Spor

Gol düellosunun yaşandığı Play-Off maçında avantaj Erzurumspor'un

Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ilk kez devreye girdiği maç tarihe geçti

12 Mayıs 2018 02:40

Spor Toto 1. Lig play-off ilk maçında BB Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçta BB Erzurumspor, rakibini 4-3 mağlup etti. VAR sistemini izleyen hakem Arda Kardeşler 65’nci dakikada penaltı noktasını gösterdi.

Erhan Çelenk'in şutunda kaleye giden top, Ümraniyesporlu Mertcan Açıl'ın elinde çarparak dışarı çıktı. Pozisyonun ardından oyunu durduran hakem Arda Kardeşler, kenara giderek pozisyonun tekrarını izledi. Kardeşler, VAR işareti yaparak ev sahibi Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi. Vuruşu gole çeviren Mert Nobre, 65. dakikada hem Erzurumspor'u 3-2 öne geçirdi, hem VAR ile verilmiş bir kararda Türkiye'de ilk gol atan oyuncu oldu.

Ev sahibi ekibin golleri, Erhan Çelenk, Taylan Antalyalı ve Mert Nobre(2)'den gelirken, Ümraniyespor'un golleri Jean-Armel Drole(2) ve İbrahim Akdağ'dan geldi.

Ümraniyespor-BB Erzurumspor rövanş maçı 15 Mayıs saat 16.00'da oynanacak. Turu geçen ekip, Gazişehir Gaziantep-Boluspor eşleşmesinin galibi ile Spor Toto Süper Lig'e yükselmek için final oynacak.

 

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