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Spor

Gol düellosunun galibi Bursaspor!

Ertuğrul Sağlam'ın istifasıyla teknik direktörsüz kalan Yeni Malatyaspor, maça Ali Ravcı yönetiminde çıktı

16 Eylül 2017 22:05

Süper Lig’in 5’inci haftasında Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup etti. Ertuğrul Sağlam’ın istifasından dolayı geçici olarak Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan Yeni Malatyaspor’un taraftarları 3’üncü golün ardından yönetimi istifaya davet etti.

Karşılaşmada gol perdesini 12’nci dakikada William Troost-Ekong açtı. İlk yarının son dakikalarında Bursaspor, Emmanuel Badu’nun asistinde Arjantinli oyuncu Pablo Batalla’nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının henüz başlarında, 48'inci dakikada Bursaspor, Jires Kembo-Ekoko’nun golüyle farkı 3’e çıkardı ve Yeni Malatyaspor taraftarlarının tepkisi de bu anlarda geldi.

63’te Bursaspor Aziz Behich-Bogdan Stancu ortaklığıyla farkı 4’e çıkarıp maçın fişini çektiğini düşünürken, 76’da Khalid Boutaib, 80’de Emanuel Dening’in golleriyle skoru belirledi: 2-4.

Yeni Malatyaspor’un gollerinin asistini yeni transfer Adem Büyük yaptı.

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