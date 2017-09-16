Gol düellosunun galibi Bursaspor!

Süper Lig’in 5’inci haftasında Bursaspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 4-2 mağlup etti. Ertuğrul Sağlam’ın istifasından dolayı geçici olarak Ali Ravcı yönetiminde sahaya çıkan Yeni Malatyaspor’un taraftarları 3’üncü golün ardından yönetimi istifaya davet etti.

Karşılaşmada gol perdesini 12’nci dakikada William Troost-Ekong açtı. İlk yarının son dakikalarında Bursaspor, Emmanuel Badu’nun asistinde Arjantinli oyuncu Pablo Batalla’nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarının henüz başlarında, 48'inci dakikada Bursaspor, Jires Kembo-Ekoko’nun golüyle farkı 3’e çıkardı ve Yeni Malatyaspor taraftarlarının tepkisi de bu anlarda geldi.

63’te Bursaspor Aziz Behich-Bogdan Stancu ortaklığıyla farkı 4’e çıkarıp maçın fişini çektiğini düşünürken, 76’da Khalid Boutaib, 80’de Emanuel Dening’in golleriyle skoru belirledi: 2-4.

Yeni Malatyaspor’un gollerinin asistini yeni transfer Adem Büyük yaptı.