Gol düellosunda Erzurumspor, Antalyaspor karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı

Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Erzurumspor, sahasında ağırladığı Antalyaspor ile 85. dakikada Ricardo Gomes'in attığı golle 2-2 berabere kaldı. Erzurumspor'un golleri 29. dakikada Kaan Kanak ve 85. dakikada Ricardo Gomes'ten gelirken Antalyaspor'da ise 60. dakikada Veysel Sarı ve 65. dakikada Gökdeniz Bayrakdar gol atan isimler olmuşlardı. Antalyaspor'da Naldo, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.



Erzurumspor, son anlarda beraberliği yakalasa da galibiyet hasreti 6 maça çıkarken kazanmaya çok yaklaşan Antalyaspor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Bu sezon iç sahada henüz maç kazanamayan Erzurumspor, 9. maçında 9. puanını alırken hiç deplasman galibiyeti bulunmayan ve Ersun Yanal yönetiminde ilk galibiyetini kaçıran Antalyaspor ise 10. maçında 10. puanına ulaştı.