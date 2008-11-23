Gol düellosu Denizli'nin



Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Denizlispor kendi sahasında Bursaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 mağlup etmeyi başardı.





Turkcell Süper Lig'de 12. hafta maçında Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Denizlispor, Bursaspor'u 4-3 mağlup etti.



Ev sahibi Denizlispor'da sakatlıkları süren Couto takımdaki yerini almazken, Bursaspor'da ise cezalı Mustafa Keçeli kadroda yer almadı.



Maçın hemen başında Bursaspor'un önemli oyuncularından Yusuf Şimşek sakatlanarak yerini Gökhan Güleç'e bıraktı.



İlk yarıda deplasman takımı Bursaspor, ev sahibi Denizlispor'a göre daha net gol pozisyonları bulurken gol atma başarısı gösteremedi ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarı müthiş başladı ve ev sahibi Denizlispor Lietava ile ard arda bulduğu gollerle bir anda 2-0 öne geçti.



2-0'dan sonra rakip kaleye yüklenen Bursaspor önce Mustafa Sarp, daha sonra Gökhan Güleç ve Sercan Yıldırım ile maçı bir anda 3-2'ye getirdi.



Denizlispor maçı bırakmadı ve önce Fatih Yiğen, sonra Selahattin ile bulduğu gollerle maçı 4-3 kazanmayı başardı.



Bu sonuçla Denizlispor puanını 14'e çıkartırken, Bursaspor ise 17 puanda kalmış oldu.



DENİZLİSPOR: 4 - BURSASPOR: 3

Stat: Atatürk

Hakemler: Bünyamin Gezer, Mustafa Sönmez, Asım Yusuf Öz

Denizlispor: Cenk, Süleyman Olgun, Burak Akyıldız (Dk. 44 İzzet), Kratochvil, Çağlar Birinci, Selahattin, Braga, Tomas Abraham, Yusuf Kurtuluş, Lietava, Roberts

Bursaspor: Ivankov, Veli Acar, Ömer Erdoğan, İbrahim Öztürk, Romaschenko, Fabricio Melo, Bekir Ozan, Mustafa Sarp, Yenal, Yusuf Şimşek (Dk. 6 Gökhan Güleç), Sercan Yıldırım

Goller: Dk. 49, Dk. 53 Lietava, Dk. 79 Fatih Yiğen, Dk. 84 Selahattin (Denizlispor), Dk. 58 Mustafa Sarp, Dk. 72 Gökhan Güleç, Dk. 75 Sercan Yıldırım (Bursaspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikadaki Bursaspor atağında Bekir Ozan'ın kale önüne gönderdiği topa Fabricio Melo kafayı vurdu. İyi yer tutan kaleci Cenk topu kornere çeldi.



26. dakikada Denizlispor'dan Braga'nın ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Ivankov topu kontrol etti.



31. dakikada Romaschenko'nun kullandığı korner atışından gelen topa Ömer Erdoğan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



37. dakikada Denizlispor'dan Tomas Abraham'ın uzun taç atışı kullandı. Ceza alanı içindeki Robert'in kafa şutunda top auta çıktı.



45. dakikada Robert'in pasına hareketlenen Selahattin'in sert şutunda, defansa çarpan top kornere çıktı.



İlk yarı 0-0 sona erdi.