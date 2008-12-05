Gol düellosu CSKA'nın!..

UEFA Kupası H Grubu'nda oynanan maçta CSKA Moskova, Nancy'yi deplasmanda 4-3 yendi. CSKA'nın 4 golünden 3'üne imzasını atan Vagner Love karşılaşmanın yıldızı oldu.
UEFA Kupası'nda 4. hafta maçları tamamlandı.
H Grubu'nda günün zevkli mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Fransa'nın Nancy takımını deplasmanda 4-3 yendi.
Ev sahibi Nancy maçın 5. dakikasında Zerka'nın attığı golle öne geçerken, CSKA Moskova 23. dakikada Vagner Love ve 33. dakikada Ramon'un attığı gollerle devreyi 2-1 önde kapattı.
Karşılaşmanın 61. dakikasında Vagner Love CSKA adına farkı 2'ye çıkartırken, ev sahibi ekip 72. dakikada Feret ve 79. dakikada Camerling'in attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi.
Ancak gecenin başarılı ismi Vagner Love 88. dakikada kendisinin 3. takımının 4. golüne imza atarak maça son noktayı koydu ve CSKA Moskova deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
CSKA Moskova'da forma giyen Türk oyuncu Caner Erkin, Nancy karşısında maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika görev yaptı. VALENCİA 1 PUANA RAZI OLDU
G Grubu mücadelesinde UEFA Kupası'nın favori ekiplerinden Valencia, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü 19. dakikada Alcaraz'dan gelirken, Valencia'nın beraberlik golünü 59. dakikada Zigic kaydetti. TOPLU SONUÇLAR
3 Aralık Çarşamba
|A
|Manchester City
|0 - 0
|PSG
|A
|Twente
|2 - 1
|Schalke
|B
|Metalist
|1 - 0
|Olympiakos
|B
|Hertha
|0 - 1
|Galatasaray
|C
|Standard
|3 - 0
|Sampdoria
|C
|Sevilla
|3 - 0
|Partizan
|D
|Spartak Moskova
|1 - 2
|NEC
|D
|Udinese
|2 - 1
|Dinamo Zagreb
4 Aralık Perşembe
|E
|Wolfsburg
|3 - 2
|Portsmouth
|E
|Heerenveen
|1 - 2
|Braga
|F
|Slavia
|0 - 2
|Hamburg
|F
|Aston Villa
|1 - 2
|Zilina
|G
|Valencia
|1 - 1
|Club Brugge
|G
|Kopenhag
|1 - 1
|Rosenborg
|H
|Lech
|1 - 1
|Deportivo
|H
|Nancy
|3 - 4
|CSKA Moskova