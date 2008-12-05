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Spor

Gol düellosu CSKA'nın!..

UEFA Kupası H Grubu'nda oynanan maçta CSKA Moskova, Nancy'yi deplasmanda 4-3 yendi.

05 Aralık 2008 02:00


UEFA Kupası H Grubu'nda oynanan maçta CSKA Moskova, Nancy'yi deplasmanda 4-3 yendi. CSKA'nın 4 golünden 3'üne imzasını atan Vagner Love karşılaşmanın yıldızı oldu.


UEFA Kupası'nda 4. hafta maçları tamamlandı.

H Grubu'nda günün zevkli mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Fransa'nın Nancy takımını deplasmanda 4-3 yendi.

Ev sahibi Nancy maçın 5. dakikasında Zerka'nın attığı golle öne geçerken, CSKA Moskova 23. dakikada Vagner Love ve 33. dakikada Ramon'un attığı gollerle devreyi 2-1 önde kapattı.

Karşılaşmanın 61. dakikasında Vagner Love CSKA adına farkı 2'ye çıkartırken, ev sahibi ekip 72. dakikada Feret ve 79. dakikada Camerling'in attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi.

Ancak gecenin başarılı ismi Vagner Love 88. dakikada kendisinin 3. takımının 4. golüne imza atarak maça son noktayı koydu ve CSKA Moskova deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

CSKA Moskova'da forma giyen Türk oyuncu Caner Erkin, Nancy karşısında maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika görev yaptı.


VALENCİA 1 PUANA RAZI OLDU

G Grubu mücadelesinde UEFA Kupası'nın favori ekiplerinden Valencia, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü 19. dakikada Alcaraz'dan gelirken, Valencia'nın beraberlik golünü 59. dakikada Zigic kaydetti. 

TOPLU SONUÇLAR

 3 Aralık Çarşamba

A Manchester City 0 - 0 PSG
A Twente 2 - 1 Schalke
B Metalist 1 - 0 Olympiakos
B Hertha 0 - 1 Galatasaray
C Standard 3 - 0 Sampdoria
C Sevilla 3 - 0 Partizan
D Spartak Moskova 1 - 2 NEC
D Udinese 2 - 1 Dinamo Zagreb

 4 Aralık Perşembe 

E Wolfsburg 3 - 2 Portsmouth
E Heerenveen 1 - 2 Braga
F Slavia 0 - 2 Hamburg
F Aston Villa 1 - 2 Zilina
G Valencia 1 - 1 Club Brugge
G Kopenhag 1 - 1 Rosenborg
H Lech 1 - 1 Deportivo
H Nancy 3 - 4 CSKA Moskova


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