Gol düellosu CSKA'nın!..

4 Aralık Perşembe E Wolfsburg 3 - 2 Portsmouth E Heerenveen 1 - 2 Braga F Slavia 0 - 2 Hamburg F Aston Villa 1 - 2 Zilina G Valencia 1 - 1 Club Brugge G Kopenhag 1 - 1 Rosenborg H Lech 1 - 1 Deportivo H Nancy 3 - 4 CSKA Moskova

UEFA Kupası'nda 4. hafta maçları tamamlandı.H Grubu'nda günün zevkli mücadelesinde Rusya temsilcisi CSKA Moskova, Fransa'nın Nancy takımını deplasmanda 4-3 yendi.Ev sahibi Nancy maçın 5. dakikasında Zerka'nın attığı golle öne geçerken, CSKA Moskova 23. dakikada Vagner Love ve 33. dakikada Ramon'un attığı gollerle devreyi 2-1 önde kapattı.Karşılaşmanın 61. dakikasında Vagner Love CSKA adına farkı 2'ye çıkartırken, ev sahibi ekip 72. dakikada Feret ve 79. dakikada Camerling'in attığı gollerle skoru 3-3'e getirdi.Ancak gecenin başarılı ismi Vagner Love 88. dakikada kendisinin 3. takımının 4. golüne imza atarak maça son noktayı koydu ve CSKA Moskova deplasmandan 3 puanla ayrılan taraf oldu.CSKA Moskova'da forma giyen Türk oyuncu Caner Erkin, Nancy karşısında maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika görev yaptı.G Grubu mücadelesinde UEFA Kupası'nın favori ekiplerinden Valencia, sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibin golü 19. dakikada Alcaraz'dan gelirken, Valencia'nın beraberlik golünü 59. dakikada Zigic kaydetti.