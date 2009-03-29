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Spor

Gol düellosu Bosna'nın

29 Mart 2009 02:00


Bosna, Belçika'yı harcadı! 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde Milli Takımımızın da yer aldığı 5. Grup'ta oynanan 5. maçta Belçika, sahasında Bosna Hersek'i ağırladı ve karşılaşmadan 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Genk şehrindeki Fenix Stadyumu'nda oynanan maçta Belçika adına golleri 65. dakikada M. Dembele ile 89. dakikada penaltıdan Wesley Sonk kaydederken, Bosna Hersek'in golleri 7. dakikada Edwin Dzeko, 74. dakikada S. Jahic, 80. dakikada Z. Bajramovic ve 86. dakikada Z. Misimovic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Bosna Hersek, gruptaki puanını 9'a yükselirken, Belçika 7 puanda kaldı.

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