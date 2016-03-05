Gol çizgisi bu yaz devreye giriyor

UEFA, topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmalarına son verecek gol çizgisi teknolojisinin 8 Mayıs'tan itibaren kullanılmaya başlayacağını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, Bu sezon 28 Mayıs'ta Milano'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali ve 18 Mayıs'ta Basel'de oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisi kullanılacak.

Böylece, UEFA ilk kez bu teknolojiden yararlanacak.

UEFA, Ocak ayında da gelecek sezon kulüpler bazındaki tüm UEFA şampiyonalarında bu teknolojinin kullanılacağını açıklamıştı.

FIFA, 2014'teki Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisini kullanmış, UEFA da EURO 2016'da aynı teknolojinin kullanılmasının planlandığını açıklamıştı.