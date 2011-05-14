Gökyüzünün sultanı Yüzbaşı Özmen!

T24

‘MÜTHİŞ BİR ÖZGÜRLÜK’



SABİHA GÖKÇEN’İN İZİNDE



Bu yıl kuruluşunun 100’ncü yılını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bulunan TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 10’ncu İDEF 11 Savunma Sanayi Fuarı’na ilk kez bombalarla yüklü F-16 savaş uçağını getirdi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Salı gününden bu yana sergilenen savaş uçağına binlerce kadın ve erkek binerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Uçaklar hakkındaki bilgiyi de Türkiye’nin ilk kadın F16 pilotu Yüzbaşı Berna Şen Özmen verdi.1997 yılında Hava Harp Okulu’ndan mezun olan ve 2000 yılında 5’inci Ana Jet Üssü’nde F16 ile uçmaya başlayan Yüzbaşı Berna Şen Özmen, pilot olmaktan çok mutlu olduğunu söylerken gözleri parlıyordu.Pilotluğun kadın-erkek değil, sevgi mesleği olduğunu belirten Özmen, “Eğer gerçekten seviyorsanız ve içinizde varsa havacılık tutkusu, cinsiyet fark etmiyor. O heyecanı duyuyorsanız işinizi yapıyorsunuz. Ben ilk F16’ya binmeden önce, devre arkadaşlarım bindi. Kendi devre arkadaşlarım uçarken biz yerde ders görüyorduk. Binmeden bile heyecan duyuyordum. İlk uçağa bindiğiniz zaman hem uçağın, hem de uçuşun ve görevin heyecanını bugün gibi hatırlıyor ve hissediyorum” dedi.Yüzbaşı Özmen’e bir tek annesi karşı çıkmış. Ama o da ‘gözünün içindeki ışığı görünce’ karşı koyamayacağını anlamış. Özmen şöyle anlatıyor F16’ya bindiği zamandaki hislerini: “F16 çok ilginç bir uçaktır tasarımından dolayı. Yarıdan üstünüz tamamen dışarıda. Kendinizi tamamen tek başınaymış gibi hissediyorsunuz. Uçak değil, kendiniz uçuyormuş gibi hissediyorsunuz. O yüzden müthiş bir özgürlük duygusu veriyor. Doğası ve tasarımı gereği size müthiş bir heyecan ve özgürlük duygusu yaşatıyor F16 savaş uçağı. Hızı da oldukça fazla. Ses hızının 2 katının üzerine çıkıyor. Hızla birlikte performansı ve manevra kabiliyeti de oldukça yüksek. Kendinizi havada çok güçlü hissediyorsunuz. Birçok tatbikatta yerimizi aldık. Eşim de pilot, o da havacılık tutkunu. O yüzden birbirimizi çok net anlıyoruz. Ailem en başından beri destekçiydi. Sadece annem bana karşı çıkıyordu. Bir süre sonra da bana ‘Gözünün içindeki ışığı görünce sana karşı koyamayacağımı anladım’ dedi ve destekledi.”Havaya tutkun bir kadın olup Sabiha Gökçen’i anmaması imkânsız. Yüzbaşı Özmen de onu şu sözlerle anıyor:“Türk kadınının ruhunda heyecan var. Kurtuluş Savaşı’nda bile kadını ve erkeği ulusumuzu kurtarmak için el ele verdik. Ben de onların o an hissettiği heyecanı hissediyorum. Sabiha Gökçen dünyanın ilk savaş pilotu. Ben de Türkiye’nin ilk F16 pilotuyum. Sabiha Gökçen’i her yerde anlatıyorum. Onunla çok gurur duyuyorum.”