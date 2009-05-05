Gökyüzünden çamur yağdı

Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Murat Şahin, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yağmurla birlikte çamur yağdığını bildirdi.



Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye üzerinden Türkiye'ye giren toz bulutu ve yağışlı havanın etkisiyle Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine çamurlu yağışlar olduğunu söyledi.



Bu tür yağışların görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla meteorolojik uyarı yaptıklarını belirten Şahin, "Güney ve güneydoğu yönünden esen rüzgarlarla Suriye ve Irak üzerinden Türkiye'ye taşınan toz bulutu var. Bu toz bulutunun yanı sıra Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkiliyor. Toz bulutu akabinde meydana gelen yağışlar dolayısıyla özellikle hem Doğu Anadolu hem de Karadeniz Bölgesi'nde çamur yağışı görüldü" diye konuştu.



Çamurlu yağışın özellikle bahar aylarında görülen meteorolojik bir olay olduğunu ifade eden Şahin, şöyle konuştu:



"Dün akşamdan başlayıp halen devam eden bir meteorolojik olay. Türkiye'nin güneydoğu illerinden başladı ve Doğu Anadolu'dan geçerek Karadeniz'e kadar ulaştı. Bugün akşam saatlerine kadar devam edecek. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha sık görülüyor. Erzurum, Erzincan, Muş, Bitlis, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır'da toz bulutunun etkisi sürüyor. Bu akşam saatlerinden sonra Türkiye'nin doğusundaki illerde etkisini kaybedecek. Çamurlu yağış, sadece yarın sabah saatlerinde Batman ve Siirt hattında görülebilecek. Öğle saatlerinde tamamen etkisini kaybedecek."



‘Karadeniz’de nadir görülüyor’



Çamurlu yağışın Karadeniz Bölgesi'nde çok yaygın görülen bir olay olmadığını belirten Şahin, "Ama özellikle kuvvetli rüzgarlarla zaman zaman toz bulutunun ulaşması dolayısıyla Karadeniz Bölgesi'nde de nadiren görülür" dedi.



Bu arada, Karadeniz Bölgesi'ni etkileyen çamurlu yağış yüzünden Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz'deki bazı illerde araçlar, sokaklar ve bazı iş yerlerinin camları çamurla kaplandı.



Vatandaşlar iş yeri ve otomobillerini temizlerken belediye ekipleri ana caddeleri tazyikli suyla yıkadı.



Trabzon'da bazı vatandaşlar, bölgede bu tür yağışlara pek rastlamadıklarını belirtti.

