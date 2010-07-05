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Yaşam

Gökyüzünde doğum yaptı

Kars'ın Kağızman ilçesinde yolu ulaşıma kapalı bir yayladan helikopterle hastaneye ulaştırılmak istenen hamile kadın, 8 bin 500 feet yükseklikte doğum yaptı.

05 Temmuz 2010 03:00

T24 - Kars'ın Kağızman ilçesinde yolu ulaşıma kapalı bir yayladan helikopterle hastaneye ulaştırılmak istenen hamile kadın, 8 bin 500 feet yükseklikte doğum yaptı.
    
Bir süre önce sel nedeniyle yolu hasar gören ve bu nedenle motorlu araçlarla ulaşımın sağlanamadığı Çiçekli köyü yaylasında 25 yaşındaki Altun Taş'ın doğum sancısının başlaması üzerine Erzurum 112 Komuta Kontrol Merkezi’nden hava ambulansı istendi.

Yaylaya güçlükle iniş yapan hava ambulansında görevli Dr. Adil Furkan Kılıç tarafından muayene edilen Taş'ın, durumunun kritik olması nedeniyle Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılması kararlaştırıldı.

Hava ambulansına alınan Taş, helikopterin yayladan havalanmasından 4 dakika sonra 8 bin 500 feette doğum yaptı.

Bunun üzerine, hava ambulansı Eleşkirt Tugay Komutanlığı helikopter pistine zorunlu iniş yaptı.

Dr. Kılıç, yaptığı açıklamada, Taş'ın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiğini söyledi.

Anne ve bebeğin Erzurum'a sevk edilmek üzere Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirten Dr. Kılıç, ''Hava ambulansında ilk defa bir doğum gerçekleştirdik. Anne ve bebeğin sağlık durumu gayet iyi'' dedi.

 

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