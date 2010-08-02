-GÖKYÜZÜ ARTIK "ONLiNE" ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Rekabet edebilmek için müşteri odaklı hizmetlerini genişletme çalışmaları sürdüren havayolları şirketleri, uçaklarda kablosuz internet hizmetini kurmak ya da yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. In-Stat şirketinin raporundan derlenen bilgilere göre, hali hazırda bazı şirketler tarafından verilen söz konusu hizmet, ivme kazanacak ve küresel ölçekte uçaklarda genişbant alet yatırımları 2013 yılında 500 milyon dolara ulaşacak. Rapora göre bu yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2 bin uçakta, kablosuz internet hizmeti sunulmuş olacak. Söz konusu raporda mevcut internet erişim ücretlerinin ise yüksek olduğuna işaret edilerek, yolcuların bu hizmeti kullanabilmeleri için fiyatların düşürülmesi gerektiği kaydedildi. Temmuz ayı sonu itibarıyla genişbant internet ve canlı televizyon hizmeti başlatan ya da test çalışmalarını sürdüren şirketlerden bazıları şöyle: Air Asia, Air AsiaX, Air Blue, Air Canada, Air France, AirTran, Alaska Airlines, American Airlines, British Airways, British Midlands Airways, Continental Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Jazeera Airways, JetBlue, Kingfisher Airlines, Northwest, Oman Air, Qantas, Qatar Airways, Royal Jordanian, Ryanair, Shenzhen Airlines, Southwest, TAM Airlines, TAP Portugal, United Airlines, US Airways, Virgin America, ve Wataniya Airways.