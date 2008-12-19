Göktürk uzaya İtalyan gücüyle çıkacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk askeri uydusu, "GÖKTÜRK", İtalyan Telespazio S.p.A firmasına ihale edildi. Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Makine Kimya Endüstrisi tarafından üretilen Mehmetçik-1 isimli piyade tüfeğinin de, Türk askerinin yeni silahı olması karara bağlandı.



Göktürk uydusu sayesinde, yerden 80 santim yükseklikteki cisimlerin hareketleri tespit edilebilecek. Bu sayede sınırdaki terörist unsurların her hareketi izlenebilecek.



Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında, Keşif Gözetleme Uydusu (GÖKTÜRK) projesinde Telespazio S.p.A firmasıyla, Amfibi Zırhlı Muharebe İstihkam İş Makinası projesinde ise FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. firmasıyla sözleşme görüşmelerine başlanması kararlaştırıldı.



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Toplantıda alınan kararları açıklayan Gönül, değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde, yüklenici firmalar ile sözleşme imzalamak üzere Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın yetkili kılındığını bildirdi.



Bu kapsamda Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi'nde, 3/4 ton komuta kontrol aracı ile personel ve yük taşıyıcı araç tedariki için OTOKAR A.Ş firmasıyla, 2,5 ton personel ve yük taşıyıcı araç tedariki, 5 ve 10 ton yük taşıyıcı araç tedariki ve mayına karşı korumalı araç tedarikleri için ise BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiği açıklandı.



Gönül, Amfibi Zırhlı Muhabere İstihkam İş Makinesi Projesinde de FNNS Savunma Sistemleri A.Ş. firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini söyledi.



Göktürk Projesi



Keşif Gözetleme Uydusu (GÖKTÜRK) projesinde TELESPAZIO S.p.A firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini belirten Gönül, "Göktürk Projesiyle birlikte, uzun vadede Türkiye'de üretilecek tüm uydulara hizmet edecek uydu montaj, entegrasyon, test merkezinin TÜRKSAT A.Ş'nin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde, Savunma Sanayi Müsteşarlığı mülkiyetinde olmak üzere, TUSAŞ-TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş arazisinde kurulması yönünde karar alınmıştır" dedi.



Yangın ve Yarasavunma Eğitim Simülatörleri Projesinde, Meteksan Savunma A.Ş firması ile sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildiğini ifade eden Gönül, "Mesaj ve Evrak Dağıtım sistemi-2 Projesi'nde Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. firmasıyla, Cougar Helikopter Eğitim Simülatörü Projesi'nde Havelsan A.Ş. firmasıyla, Çekili Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nde Roketsan A.Ş. firmasıyla, Modern Piyade Tüfeği Projesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'yla, Süratli Amfibi Gemi Projesi'nde Adik-Furtrans ortak girişimiyle sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verildi" diye konuştu.



Bakan Gönül, Savunma Sanayi İcra Komitesinin bu toplantısında ayrıca, Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen çeşitli projeler kapsamında oluşan ihtiyaçların giderilmesi maksadıyla, muhtelif sözleşme değişiklikleri yapılması ve kaynak tahsisi konularında, Müsteşarlığın yetkilendirildiğini ifade etti.



Gönül, Komitenin ayrıca TSK'nın gelişen ihtiyaçları çerçevesinde TSK Taktik Data Link Harekat Merkezi kurulumu, G-Sınıfı Fırkateyn Modernizasyonu Projesi kapsamında üç boyutlu arama radarı ile Sahil Güvenlik botları silah ve silah sistem modernizasyonu projelerinin de Savunma Sanayi Müsteşarlığı sorumluluğunda başlatılmasına karar verildiğini sözlerine ekledi.



Uydu 2012 yılında fırlatılacak



Bir gazetecinin Keşif Gözetleme Uydusu (GÖKTÜRK) projesi kapmasında uydu fırlatma takvimiyle ilgili sorusu üzerine Gönül, uydunun 2012 yılında fırlatılmış olacağını, bu konuda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



Bakan Gönül, Modern Piyade Tüfeği Projesiyle ilgili bir başka soruyu yanıtlarken de TSK'daki silahların hepsinin değil, bir bölümünün değişeceğini, ancak sayı veremeyeceğini belirtti.



İsrail'den alınan Heron'lardan ilkinin düştüğüne ilişkin haberle ilgili soru üzerine de Gönül, "Daha önce İsrail'den kiraladığımız bir Heron'un ömürünü tamamladığı bize bildirildi ve iade etmek üzereyken düştü. Sanırım 2 bin saat havada kalmıştı. Onun yerine bir başka isimle başka bir insansız hava aracı verildi. Şimdi düşen budur. Basına yanlış yansıyan bizim yeni aldığımız henüz yer testleri tamamlanmamış olan Heron'un düştüğü şeklindedir. Ben bugün bunu düzelttim" dedi.





