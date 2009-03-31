Göktepe ödülleri açıklandı

"12. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri"ni almaya hak kazanan gazeteciler açıklandı.



Metin Göktepe Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Nazım Alpman, Berat Günçıkan, Celal Başlangıç, Nail Güreli, Fikret İlkiz, Murat İnceoğlu, Şengül Karadağ, Cumhur Kılıççıoğlu, Süleyman Sarılar, Şükran Soner, Kamil Tekin Sürek, Turgay Olcayto ve Jale Özgentürk'ten oluşan jüri, ödül alacak gazetecileri belirledi.



Buna göre, "Yazılı Haber Ödülü", 1 Haziran 2008'de Vatan Gazetesinde "Herkesin Haberleşmesi İzleniyor" başlığıyla yayımlanan haberle Kemal Göktaş'a, 1 Haziran 2008'de Milliyet Gazetesinde "Biri Bizi Gözetliyor" başlığıyla yayımlanan haberle Gökçer Tahincioğlu'na verilecek. Her iki haberin de Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, emniyet istihbaratının talebi üzerine Türkiye'deki bütün haberleşmelere ilişkin kayıtların emniyete verilmesi kararını ortaya çıkardığı belirtildi.



"Görüntülü Haber Ödülü", 10 Ağustos 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında sürmekte olan savaşta, Güney Osetya sınırında saldırıya uğrayan NTV'den Hilmi Hacaloğlu ve Cumhur Çatkaya ile Kanaltürk'ten Levent Öztürk ve Güray Ervin'e verilecek.



"Fotoğraf Ödülü", 2 Mayıs 2008'de Evrensel Gazetesinde yayımlanan "Orantılı Faşizm" fotoğrafıyla Uğraş Vatandaş'ın, "Yerel Gazetecilik Ödülü" ise 16 Eylül 2008'de İskenderun Ses Gazetesinde "Mektubun akıttığı 25 yıllık gözyaşı, son mektubun fotokopisi ailede" başlığıyla yayımlanan haberle Akın Bodur'un oldu.



"Jüri Özel Ödülü"nü, 3 Mart 2008'de Diyarbakır'da çektiği "Çöp Evdeki Dram" adlı fotoğrafıyla Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü muhabiri İbrahim Yakut alacak.



Ödül Jürisi, ATV ile Sabah gazete ve dergi grubunun bağlı olduğu Turkuvaz iş yerlerinde greve çıkan basın emekçilerini de "Dayanışma Ödülü"ne değer gördü.



Jüri, yazı yazdığı grupta gerçekleşen grevi köşesine taşıyan tek gazeteci olan ve toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarına köşesinde yer verme duyarlılığı gösteren gazeteci Umur Talu'ya da "Onur Ödülü" verilmesini kararlaştırdı.



Gazetecilere ödülleri, bu yıl da Metin Göktepe'nin doğum gününe denk gelen 10 Nisanda düzenlenecek törenle verilecek.

