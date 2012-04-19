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Yaşam

'Gökten demir ve amino asit yağacak, sokağa çıkıp ıslanın'

Prof. Dr. Cemal Saydam, "Toz bittikten sonra gelecek yağmurlarda ıslanmaktan çekinmeyin. Bunlar baharın bereket yağmurları olacak" dedi

19 Nisan 2012 15:44

 

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, Türkiye'de bazı bölgelerde lodosla birlikte gözlenen toz taşınımının, Kuzey Afrika'dan rüzgarla gelen çöl tozları olduğunu belirtti.
 
Saydam, yaptığı açıklamada, "Tozlar ve yağmurlar, bu yıl çok bereketli bir tarımsal dönem geçirileceğini gösteriyor. Bu sene tarlasını ekenler yaşadı" diye konuştu.
 
Bu hafta boyunca özellikle gündüz vakti yağış olduğunda ıslanmanın şifa getireceğini dile getiren Saydam, ''Yağışın ardından gelecek yağmurlarda ıslanmaktan çekinmeyin. Aslında gökten demir ile beraber her türlü amino asitler de yağıyor'' dedi.

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