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Yaşam

Gökten çamur yağdı

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, sabah saatlerinde başlayan hafif yağışla birlikte çamur yağdı.

06 Mart 2009 02:00

Kütahya'nın Emet ve Hisarcık ilçelerinde, sabah saatlerinde başlayan hafif yağışla birlikte çamur yağdı.

Alınan bilgiye göre, yağışın çamurla birlikte düşmesi, hafif esen rüzgarın çevre arazilerden uçurduğu toz ve topraktan kaynaklandı.

İki ilçede yağmurla birlikte yağan çamur, özellikle araçların ve binaların camlarında gözlendi.

Sabah evlerinden çıkıp araçlarına binmek isteyenler, camlarda çamuru görünce şaşırdı. Sürücüler bidonlarla su taşıyıp camları yıkayarak çamurları temizlemeye çalıştı.

Bu arada araçların kaportaları ve camlarının çamurlarla kaplanması, oto yıkama yapılan iş yerlerinde yoğunluğa neden oldu.

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