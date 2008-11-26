'Göktaşları dünyanın sonunu getirebilir...'

Apollo 9'un astronotu Rusty Schweickart, "Dünya, Birleşmiş Milletler düzeyinde göktaşlarına karşı ciddi önlem almalı" dedi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da BM yetkililerine göktaşı raporu sunan 73 yaşındaki emekli astronot Schweickart, "Dünya gezegenini yok edebilecek bir dev göktaşının durdurulması ve dünyanın kurtarılması için insanoğlunun bugün yeterli düzeyde teknolojik imkana sahip olduğunu" belirtti.



En tecrübeli eski astronotlardan Schweickart, dünyanın ilk astronotu Sovyet Yuri Gagarin'i (1934-1968) takip eden ABD'nin astronotu olarak ilk kez 45 yıl önce 1963'te yörüngeye çıktı.



Bugünkü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk örneği Skylab laboratuvarında 1973'te görev aldı, 1969'da uzaydan ilk naklen (canlı) televizyon yayınını yaparak "Emmy" ödülü aldı.



İnsanın ilk kez 1969 yılının temmuz ayında Ay'a ayak bastığı Apollo programlarının ilki Ay mödülü "Örümcek"in öncüsünün Dünya'da denendiği EVA deneyinde yer alan Schweicart, "Shadow of the Moon: Ay'ın Gölgesi" kitabında, "Apophis 99942" göktaşının 21. yüzyılda Dünya'ya çarpma olasılıklarının 9 bin ila 45 bin'de 1 olduğunu anlattı.



"En azından göktaşının vuracağı kıtanın ve denizin insandan boşaltılabileceğini" ifade eden Schweickart, BM'nin üç ana merkezinden birinin bulunduğu Viyana'da BM yetkililerine tehlikeli göktaşları üzerine rapor sundu.



Schweickart, daha önce Washington'da Kongre'ye de aynı raporu verdi.