Göktaş'ın evi fişleme deposu çıktı

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan emekli Albay Avukat Mustafa Levent Göktaş’ın Ankara’daki büro ve evinde yapılan aramalarda, Başbakan, TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve bazı hükümet üyeleri ve bürokratlarının özel ve kişisel bilgilerinin bulunduğu 62 CD ve DVD bulundu. Sekiz sayfalık arama tutanağına, 51. sırada kaydedilen DVD’de bazı hákim ve savcıların, kadınlarla birlikte olduğunu gösteren fotoğraflar olduğu yazıldı.



"DVD benim değil, büroma nasıl geldi bilmiyorum"



Sorgulamayı yapan savcılar, Göktaş’a bunları ve diğer bulunan dokümanları sordu. Göktaş, kendisini, "Söz konusu DVD bana ait değildir ve büroma nasıl geldi bilmiyorum. PKK ile 15 yıl mücadele ettim, Zap Kampı’nı birliğim ile basıp, teslim aldım. Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve gözaltına alınan kişileri tanımam" diye savundu. 26 sayfalık sorgu tutanağında yöneltilen ve Göktaş’ın yanıt vermediği sorulardan bazıları şöyle:



Bir general ile ilgili bilgi



Büronuzda ele geçirilen 51 numaralı DVD içerisinde bulunan "Bilgi notu" başlıklı dokümanda Orgeneral ....’nın gayri resmi iletişim ve imaj danışmanı olarak görev yapan Doç. Dr. (...) ve faaliyetleri konulu doküman hakkında bilgi veriniz.



’Yargıtay’ isimli yedi sayfalık dokümanda, Yargıtay mensuplarının fişlenerek özel ve kişişel bilgilerinin kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca bazı askeri personelin özel ve kişisel bilgilerinin kayıt altına alındığı 5 sayfalık doküman elde edilmiştir. Bilgi veriniz.



’Dinci kamu personeli son’ başlıklı klasör içerisinde ’İrticai faaliyette bulunduğu tespit edilen kamu görevlileri’ başlıklı dokümanda, 5763 kişiye ait fişleme amaçlı yazılmış, bazı kamu personelinin özel ve kişisel bilgilerinin kayıt altına alındığı tespit edilmiştir. Bilgi veriniz.



Devleti yönetenler başlıklı dökümanda Başbakan, TBMM Başkanı, Dışışleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve hükümet üyeleri ve bürokratların kişisel bilgilerinin kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.



’Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ... hakkında bilgi notları’ isimli dosyada şahsın hakkında fişlemeye yönelik bilgilerin bulunduğu dokümanları nereden hangi amaçlarla nasıl temin ettiniz?



Şantaj amaçlı fotoğraf ve gizli kamera kayıtları



DVD içerisinde bulunan ’Yargıtay üyesi (...)-Kaçamak’ başlıklı dokümanda özel ve kişisel resimleri, aynı klasör içerisinde bulunan ’... Başsavcısı ...’nın ... ile ilişkisi’ dosyasında iki erkek ve bir kadın şahısa ait gezerken çekilmiş, gizli kamera kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Bunları nereden hangi maksatla nasıl elde ettiniz?



’... Cumhuriyet Savcısı (...) ... Cumhuriyet Savcısı’nın Muğla Köyceğiz kaçamakları 23-24 Ağustos 2008’ başlıklı dokümanda özel ve kişisel resimleri nasıl hangi maksatla ele geçirdiniz?



’... ve metresi’ başlıklı dokümandaki özel resimleri nereden hangi maksatla nasıl elde ettiniz? Niçin elinizde bulunduruyorsunuz?



’Adli Yargı çevresi’ başlıklı klasör içinde bulunan ’... Mahkeme Başkanı’nın İstanbul kaçamağı’ isimli gizli çekildiği değerlendirilen kamera görüntülerini nerede hangi amaçlarla niçin çektiniz? Görüntülerin dağıtımını yaptınız mı?



Bu görüntü ve bilgiler karşılığı para aldınız mı



’Yargıtay (...) Ceza Dairesi üyesi (...) ve fahişe (...)’nın Hoşdere’deki evi’ isimli klasörde video görüntülerinin bulunduğu görülmüştür. Bu görüntüleri nerede çektiniz?



’(...) nın oğlu, (...) ve dostu’ isimli klasörde (...) foto isimleri verilen 43 adet uygunsuz olduğu değerlendirilen fotoğrafların olduğu tespit edilmiştir. Bunları nereden niçin hangi amaçla aldınız, herhangi bir şantaj malzemesi olarak kullandınız mı?’ (...) ’mail olarak seçilen fotoğraflar’ başlıklı dosyada 5 adet fotoğraf olduğu tespit edilmiştir. Bu resimleri niçin ve kimlere mail olarak gönderdiniz?



’(...) isimli dosyada Prof. Dr (...) ile (...)’nın ilişkisini gösteren resimler ile başlayan (...), (...), (...) isimli bayanlarla da cinsel ilişki yaşamaktadır’ şeklinde biten resim ve yazıların olduğu tespit edilmiştir. Bu verileri siz mi oluşturdunuz? Karşılığında para aldınız mı?



Gazetecilere değerlendirme MİT ve emniyet mesajları



Akredite basın listesi" isimli dosya içerisinde basın yayın organlarının sahipleri yöneticileri ve muhabirlerinin siyasi görüş ve yayın politikaları hakkında askeri yetkililerce yapılmış değerlendirme listesinin fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir, bilgi veriniz.



’MİT-Emniyet mesajları’ isimli dosyada PKK terör örgütü hakkında bilgiler içeren 18 adet gizli ibareli belge bulunduğu tespit edilmiştir. Gizli dereceli dokümanları, nereden nasıl aldınız?



’Ges İran’ başlıklı dokümanda Genelkurmay Başkanlığı’na hitaben yazılmış ’gizli’ ibareli belgeyi nereden ve nasıl temin ettiniz?



’J.GNK: Kom A.Yalman ve Rektörler isimli’ isimli 4 sayfalık gizli dereceli dokümanları nereden hangi amaçlarla, nasıl temin ettiniz?



’E.Saygun paşanın özel dosyasında tuttuğu belgeler’ isimli dosya içerisinde bulunan ’E. Saygun’ başlıklı 43 sayfalık Gizli, Özel, Çok Gizli dereceli dokümanları nereden hangi amaçlarla nasıl temin ettiniz?



Org. Başbuğ da fişlenmiş



Göktaş'ın şahsi arşivindeki dokümanlar, Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ'un bile fişlendiğini ortaya çıkardı. Göktaş'a ait belgelerde yüksek yargı mensuplarına ilişkin kayıtlar, yüksek yargıçlarla üst rütbeli komutanların birlikte çekilmiş fotoğrafları da ele geçirildi. En dikkat çekici notlar ise AK Parti kapatma davası açılmadan önceki kayıtlar oldu.



İlker Paşa’nın aile bilgileri: Emekli albay Göktaş'ta bulunan belgeler içinde "Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve danışmanlarıyla ilgili notlar" vurgusu dikkati çekti. Bu kapsamda en ilginç ayrıntı ise Org. Başbuğ'un kızının bir büyük holdingde "uzman" olarak işe girmesi oluşturdu. Bu belgeler arasında ayrıca, "Birçok yüksek rütbeli askeri personelin ailesiyle ilgili çok özel bilgilere" de yer verildi.



Özel kuvvetlerin tahlili: Başta Özel Kuvvetler personeli olmak üzere çok sayıda yüksek rütbeli askeri personele ait özel kayıtlara da rastlandı. Özel Kuvvetler'den ayrılan personelin şu anda hangi işlerde çalıştığı, kimlerle irtibat halinde olduğu da kayda geçirildi.



Yüksek yargıya büyüteç: Göktaş'ın kayıtları, yüksek yargı mensuplarına yönelik fişleme bilgilerini de gün ışığına çıkardı. Bu noktada özellikle AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın günlük programlarının, görüştüğü kişilerin takip altında tutulduğu anlaşıldı. Ayrıca, yüksek yargı mensupları ve yüksek rütbeli askerlere ait çekilmiş gizli fotoğraf ve videolar da Göktaş'ın arşivinden çıktı.



Kapatma davası bilinmiyor muydu: Emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başlayan Göktaş'ın hukuk bürosunda AKP'ye yönelik kapatma davasından önce alındığı anlaşılan, kapatma davası ile ilgili notlar tespit edildi. Bu notların tarafının ise halen firarı durumda olan emekli tuğgeneral Levent Ersöz ile YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu arasında geçmesi gözlerden kaçmadı.



Ergenekon’un ipucu: Vatansever Kuvvetler Güç Birliği (VKGB) ile ilgili gizli bilgiler, VKGB davasında yargılanan Taner Ünal ve Ahmet Cinali ile ilgili gizli bilgiler de emekli albay Göktaş'ta bulundu.



Sivil olaylara müdahale: Silahlı Kuvvetler'de Emniyet Asayiş Yardımlaşma olarak bilinen ve kısaca EMASYA olarak adlandırılan planlar, askeri birliklerin garnizon sahasındaki sivil olaylara müdahale şartları ile gizli bilgiler de ele geçti. Özellikle İstanbul merkezli EMASYA planlarının ayrıntılı şekilde düzenlendiği belirlendi.



Birçok ülkede görev yaptı



Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, ifadesinde terörle mücadelesini şöyle anlattı: "Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Kuzey Irak’ta görev gereği bulundum. 1997 yılında Genelkurmay Başkanlığı tarafından Kuzey Irak Zap bölgesinde 1500-2000 kadar teröristin konuşlandığı kampın etkisiz hale getirilmesi emredildi. Kuzey Irak Tim Komutanı olarak Zap Kampı’na girdim. 18 günde 54 sıcak çatışma yaşadım. Teröristleri etkisiz hale getirdikten sonra teröristlerin üzerinden çıkan defter ve kitapları aldım. Maksadım şehit ailelerine bunları gösterip oğullarının kanının yerde kalmadığını göstermekti."



Kadına düşkün albay kim?



7 Ocak’ta İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra bırakılan Emekli Kurmay Albay İlyas Çınar, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Şafak’a verdiği ifadesinde diğer zanlılarla ilişkisi ve evinde bulunan belgelerle ilgili sorulara cevapladı.



Soru: Evinizde “revü” isimli dosya içinde “DİLEK İN” isimli bir belgede “Dz. Alb. Dinçer Bayer, kadın düşkünü, ama Dilek’in kontrolünde” ile başlayan “Dz. Dora Sungunay ekipten” ile bir belge bulundu. Ayrıca ‘masaj’ isimli dosyada “Zuhal Azeri... Fatih’in ekibinden, Cevat A. Bozbıyık ta Zuhal’in kontrolünde” isimli belgeler ele geçirildi. Bu konuyla ilgili bir diyeceğiniz var mı?



Çınar: Dinçer Bayer ve Cevat A. Bozbıyık’ı tanımam. Belgedeki ifadelerden haberim yok

